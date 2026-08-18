La DGT pone a prueba el nuevo carril Bus-VAO de la A-2

La DGT ya ha comenzado a probar el nuevo carril Bus-VAO de la A-2, una infraestructura que cambia la forma habitual de utilizar uno de los carriles de la autovía. En lugar de construir una plataforma independiente, el sistema aprovecha el carril izquierdo de la carretera y modifica sus condiciones de uso dependiendo del tráfico. Las pruebas se desarrollarán progresivamente durante agosto y la primera semana de septiembre para comprobar el funcionamiento de la tecnología y familiarizar a los conductores con la nueva señalización.

El proyecto se ha preparado a lo largo de 19,2 kilómetros entre Madrid y Alcalá de Henares, aunque en esta primera fase el carril Bus-VAO llegará únicamente hasta Torrejón de Ardoz. Cuando esté operativo podrán utilizarlo los autobuses, las motocicletas, los vehículos de emergencia y los turismos que circulen con dos o más ocupantes. El objetivo es mejorar la movilidad en uno de los principales accesos a la capital, donde alrededor del 85% de los vehículos que llegan a Madrid por la A-2 lo hacen con un único ocupante.

Las luces serán la clave para saber cuándo se puede utilizar

Una de las principales novedades del sistema es que el carril no estará reservado permanentemente. Cuando no esté activo como Bus-VAO, el carril izquierdo funcionará como uno convencional y podrá utilizarlo cualquier vehículo. Los conductores tendrán que prestar especial atención a los paneles luminosos, las marcas viales y las balizas instaladas a ras de suelo, ya que serán estos elementos los que indiquen en cada momento las condiciones de circulación.

Las balizas tendrán además diferentes colores según la zona. Las verdes señalarán los puntos en los que está permitido entrar o salir del carril, mientras que las ámbar indicarán que no se puede realizar ninguna de estas maniobras. Si las balizas están apagadas, desaparecerán las restricciones y el carril volverá a ser de libre circulación. Por tanto, no bastará con mirar únicamente las líneas del asfalto. Será fundamental comprobar la señalización variable antes de incorporarse.

Cámaras para controlar quién utiliza el carril

La DGT también ha incorporado tecnología destinada a vigilar el cumplimiento de las normas. El nuevo sistema contará con equipos de lectura de matrículas y dispositivos capaces de comprobar la ocupación de los vehículos. De esta manera, las autoridades podrán verificar que los turismos que circulan por el Bus-VAO cumplen el requisito de llevar al menos dos ocupantes.

Durante la fase de pruebas, el carril se activará progresivamente. La DGT ha establecido inicialmente su funcionamiento entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos y, posteriormente, también entre las 15:00 y las 17:00 horas en sentido salida de Madrid. Por ello, los conductores deberán consultar siempre la señalización antes de utilizarlo, ya que las condiciones pueden variar según el momento y el sentido de circulación.

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El proyecto pretende beneficiar a unos 15.000 viajeros diarios y reducir de media un 25% los tiempos de entrada y salida de Madrid. La DGT calcula además un ahorro de unas 500.000 horas de viaje al año y considera que este modelo, al utilizar una infraestructura ya existente, podría trasladarse en el futuro a otros accesos congestionados.