Claves para un viaje seguro: los expertos alertan sobre los riesgos al conducir autocaravanas

Las autocaravanas se han consolidado como una alternativa muy popular para las vacaciones de verano gracias a la libertad que ofrecen, como poder modificar itinerarios durante la marcha, o llevar tu alojamiento a todos lados. Sin embargo, las exigencias mecánicas y de manejo de estos vehículos de gran tamaño hacen necesario extremar las precauciones antes de comenzar la ruta.

Desde AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos), recuerdan que una buena preparación puede evitar problemas durante el trayecto. Revisar el estado del vehículo, comprobar que la ITV está vigente y colocar correctamente todos los objetos dentro de la autocaravana, son algunas de las medidas fundamentales para viajar con seguridad.

La ITV y las revisiones que no se pueden pasar por alto

Las autocaravanas, al igual que el resto de vehículos que circulan por las carreteras, tienen que contar con la inspección técnica en vigor. En el caso de las autocaravanas, la primera ITV debe realizarse cuatro años después de su matriculación. Después, las revisiones se realizan cada dos años. Una vez alcanzan los diez años de antigüedad, han de pasar la ITV una vez al año.

Con las furgonetas camperizadas esto cambia. Durante sus primeros diez años han de pasar la ITV anualmente. Una vez superado este periodo, deberán pasar la revisión cada seis meses. Durante esta inspección se comprueban elementos como los frenos, la suspensión. el alumbrado, el motor y las emisiones, además por supuesto de componentes propios de las autocaravanas como las claraboyas, los toldos o las placas solares También en las furgonetas que comprueba que las modificaciones realizadas coinciden con lo registrado en la ficha técnica.

Un exceso de carga puede afectar la seguridad

Controlar el peso de la autocaravana es otro de los aspectos esenciales antes de iniciar el viaje. Las bicicletas, las maletas y los depósitos de agua entre otras cosas pueden aumentar considerablemente la masa del vehículo. Esto puede provocar sanciones, aumentar la distancia de frenado, reducir la estabilidad y dificultar las maniobras.

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Por ello, los elementos más pesados deben colocarse en la parte inferior y cerca del centro, evitando concentrar demasiado peso en la zona trasera o en uno de los laterales. Además, hay que adaptar la forma de conducir a las dimensiones de una autocaravana. Se necesita más espacio para frenar, es más sensible al viento lateral y requiere mantener una mayor distancia de seguridad. Según AECA-ITV, conducir de manera anticipada y evitar movimientos bruscos permite viajar con mayor seguridad y ayuda a reducir el consumo de combustible.