Subastas
¿Recuerdas que subastaban el primer Ferrari Luce? Ya es el Ferrari nuevo más caro de la historia
La primera unidad del primer deportivo de Ferrari salía a subasta durante la Monterrey Car Week y el precio final ha sido mucho más elevado de lo esperado.
El primer Ferrari Luce de la historia ya tiene dueño. El primer ejemplar del primer modelo eléctrico de Ferrari, identificado como Chassis 0, era uno de los vehículos a subasta durante la Monterrey Car Week de este pasado 15 de agosto y ha superado todas las previsiones posibles.
El precio de subasta previsto, en un evento organizado por RM Sotheby's en California, era de 1,1 millones de dólares. Después de una puja rápida, en la que los millones no paraban de crecer y en los primeros minutos ya se habían ofrecido 20 millones de dólares por este coche; el primer Ferrari Luce se ha vendido por 40 millones de dólares.
La cifra convierte a esta unidad en una de las piezas más exclusivas de la historia reciente de Ferrari y la subasta, además, tenía además un marcado carácter benéfico. Ferrari destinará todos los ingresos obtenidos con la venta a futuras iniciativas educativas de The Ferrari Foundation, la fundación de la marca en Estados Unidos. RM Sotheby's también señala que en este lote se eliminó la comisión para el comprador.
Obviamente, el equipo de Ferrari presente durante la subasta, entre ellos su actual director ejecutivo Benedetto Vigna, celebró el resultado final de la puja. Cabe recordar que el Luce ha sido un modelo fuertemente criticado desde su lanzamiento, si bien Vigna ha defendido el paso adelante en innovación que supuesto este primer eléctrico para el cavallino rampante.
El primer Ferrari Luce es una unidad única
El coche subastado no es simplemente una de las primeras unidades del Luce. Se trata del Chassis 0, el primer chasis de producción del programa Ferrari Luce, lo que le otorga un valor especial para coleccionistas.
Además, Ferrari lo ha configurado mediante su programa Tailor Made, por lo que cuenta con una combinación de materiales, colores y acabados creada específicamente para esta unidad.
El exterior presenta una pintura Madreperla Semi-Gloss, desarrollada especialmente para este coche. Su acabado incorpora un pigmento que puede generar reflejos que cambian entre el verde y el violeta dependiendo de la luz y del ángulo desde el que se observe.
En el interior se ha utilizado cuero metálico Le Mans en color Perla, combinado con elementos en Grigio Corvara en lugar del habitual negro. También incorpora detalles específicos como unas llantas exclusivas, pinzas de freno personalizadas y el logotipo de Ferrari sobre fondo blanco.
Un Ferrari de 40 millones de dólares que todavía tardará en llegar a su dueño
Y aunque RM Sotheby's no publica el nombre del comprador, varios medios han confirmado que se trata de Herbert “Herbie” Wertheim. El empresario, inventor y filántropo estadounidense de 87 años ya es conocido en las subastas de la Monterey Car Week y es que, el año pasado, compró el Ferrari Daytona SP3 Tailor Made que RM Sotheby's subastó en este mismo evento.
En 2025, Wertheim pagó por 26 millones de dólares por ese Daytona, una cifra que fue el récord por un coche nuevo en una subasta durante la Monterrey Car Week. Ahora, el empresario se supera y lo hace, como el año pasado, con una compra en la que lo recaudado se destina a fines benéficos.
Eso sí, Wertheim tendrá que esperar unos meses para recibir su Ferrari Luce. Tras la venta, el coche regresará a Maranello, donde Ferrari completará el proceso antes de entregarlo. La entrega está prevista para el primer trimestre de 2027.
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