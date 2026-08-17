Los fallos en la foto del radar que te permiten anular una multa de la DGT

Recibir una notificación por exceso de velocidad es una de las situaciones más indeseadas para cualquier conductor. Sin embargo, la DGT y el resto de autoridades competentes están obligadas a aportar pruebas irrefutables para sostener cada sanción. Cuando la fotografía adjunta a la multa o la documentación técnica presentan irregularidades , el expediente incurre en un defecto probatorio que abre la vía para presentar un recurso y lograr la anulación completa de la sanción.

Uno de los motivos de nulidad más habituales es la presencia de dos o más vehículos en la misma imagen. Según la normativa, el dispositivo debe identificar de forma unívoca al coche infractor. Si en el encuadre coinciden varios automóviles en paralelo, resulta imposible determinar técnicamente cuál de ellos circulaba a la velocidad captada por las ondas del radar. Ante esta falta de precisión, los tribunales administrativos estiman los recursos y anulan el expediente por vulnerar la presunción de inocencia del automovilista.

El requisito de la doble fotografía en los radares automáticos

Otro punto legal clave reside en la cantidad de fotogramas aportados en el expediente. La Orden ICT/155/2020 reguladora establece que los radares fijos e instalados en emplazamientos estáticos no supervisados por un agente deben tomar al menos dos fotografías distintas del vehículo infractor en instantes diferentes. En la práctica, la DGT en ocasiones adjunta una sola imagen general o un simple reencuadre (zoom) ampliado de la matrícula, incumpliendo el requisito que exige dos capturas independientes.

La justicia ha dado la razón en numerosas ocasiones a los conductores sancionados, confirmando que la falta de dos fotogramas independientes genera indefensión y vulnera la presunción de inocencia. Salvo que el cinemómetro esté directamente operado e inspeccionado en el acto por un agente de la autoridad (caso en el que basta una sola prueba gráfica), la ausencia de dos fotogramas tomados en tiempos sucesivos convierte la denuncia en nula de pleno derecho.

Margen de error y certificado de calibración en regla

Por último, la validez del radar depende de que su certificación técnica e instrumental se encuentre rigurosamente al día. Todo cinemómetro debe haber superado la verificación metrológica periódica anual. Si el conductor solicita la copia del certificado del dispositivo y se comprueba que la revisión metrológica estaba caducada el día de la infracción, la medición queda invalidada y la multa debe ser anulada.

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A esto se suma la obligatoriedad de aplicar correctamente los márgenes de error legalmente estipulados sobre la velocidad detectada. El Tribunal Supremo exige que la DGT aplique siempre un margen de error del 5% o 7% (dependiendo de si el radar es fijo o móvil) restándoselo a la velocidad que aparece en la foto. Si la multa te cobra la cifra exacta de la imagen sin hacer ese descuento previo, la sanción no es válida.