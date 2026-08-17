Eclipse solar
El "efecto eclipse" dispara un 77,3% las asistencias en carretera
La concentración masiva de desplazamientos en la tarde del 12 de agosto, sumada al calor extremo, tensionó los vehículos y provocó un pico de llamadas al RACE
El eclipse total registrado el pasado miércoles 12 de agosto dejó una huella directa en la movilidad vial. Durante las tres horas posteriores al fenómeno astronómico, el centro de atención al cliente del RACE registró un incremento del 77,3% en las llamadas en comparación con la misma franja horaria del día anterior.
A diferencia de la ida, que se produjo de manera escalonada a lo largo de la jornada, el regreso de los espectadores se concentró de forma simultánea, desencadenando retenciones prolongadas y sometiendo a las mecánicas de los vehículos a un esfuerzo extraordinario.
Las provincias más afectadas por el colapso vial
El impacto operativo del eclipse no se distribuyó de forma homogénea por el territorio nacional, sino que se concentró en las rutas de acceso a los principales puntos de observación:
- Zaragoza y León: Lideraron la subida en expedientes abiertos a socios frente al día anterior, con incrementos del 150% y el 100%, respectivamente.
- Bizkaia, Asturias y Barcelona: Registraron subidas del 50%, 40% y 35,7% frente al 11 de agosto. Al comparar con el mismo día de la semana previa, los auxilios se dispararon un 600% en Asturias, un 200% en Bizkaia y un 72,7% en Barcelona.
- Comunidad de Madrid: El repunte se focalizó en la Sierra de Madrid, donde los auxilios crecieron un 80% respecto a la semana anterior debido a las óptimas condiciones de visibilidad de la zona.
Averías mecánicas frente a accidentes de tráfico
Las atenciones prestadas revelan que el fenómeno generó un problema de exposición mecánica y no un repunte de la siniestralidad, ya que los accidentes únicamente supusieron el 1,7% del total de incidencias. Por el contrario, los fallos mecánicos, de neumáticos y de arranque sumaron el 76% de los expedientes:
- Motor y refrigeración: Supusieron el 39,4% de los casos. El aviso por fallo en el que el vehículo "se ha parado" creció un 40%, provocado por la circulación lenta a altas temperaturas.
- Embrague y transmisión: Experimentaron un repunte del 47,4% frente al día anterior debido al tráfico intermitente, los arranques continuados y las retenciones.
- Neumáticos: Representaron el 19,2% de los auxilios, condicionados por los desplazamientos largos y el tránsito por carreteras secundarias o accesos a zonas de observación.
La combinación de atasco y calor extremo
El episodio de saturación coincidió con una jornada sofocante en la que la AEMET activó avisos en 15 comunidades autónomas, ocho de ellas en nivel naranja por altas temperaturas. Al circular a baja velocidad en un atasco, el motor continúa acumulando calor pero recibe un flujo de aire frontal insuficiente para enfriar el radiador. Esta falta de ventilación, combinada con la exigencia continua sobre el embrague, acabó provocando averías por sobrecalentamiento.
Ante este escenario, el RACE adaptó sus recursos operativos mediante monitorización en tiempo real para atender los picos de demanda y garantizar la asistencia a los conductores.
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