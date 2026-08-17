Un Audi RS3 incautado por la policía pasa a ser un coche patrulla en Francia

No todos los coches incautados por las autoridades francesas acaban siendo vendidos en subasta. Es el caso de este Audi RS3 Sportback, que ha cambiado por completo de función y ahora forma parte del pelotón motorizado de Écalles-Alix, una unidad policial especializada de la Gendarmería de Francia dedicada a la seguridad vial. Las autoridades han aprovechado una posibilidad que permite la legislación francesa para reutilizar determinados bienes incautados por la justicia.

El origen de esta historia se remonta a 2022, cuando el deportivo fue intervenido durante una operación contra el crimen organizado y un traficante de drogas. En lugar de poner a subasta el coche, la Gendarmería decidió incorporarlo a su flota para sustituir otro vehículo utilizado anteriormente. La adaptación tuvo un coste aproximado de 1.500 euros, destinado a instalar los elementos necesarios para identificarlo como vehículo policial.

Un deportivo preparado para intervenciones rápidas.

El Audi RS3 Sportback cuenta con un motor 2.5 TFSI de cinco cilindros capaz de desarrollar 400 CV y 500 Nm de par máximo. Esta mecánica está asociada a una transmisión S tronic de siete velocidades y al sistema de tracción integral quattro, además del RS Torque Splitter, que permite distribuir de manera variable el par entre las ruedas traseras para mejorar el comportamiento del vehículo.

Sus prestaciones justifican por qué puede resultar especialmente útil para una unidad especializada en intervenciones a alta velocidad. El RS3 es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h. Entre las citaciones en las que puede intervenir la unidad se encuentran persecuciones de vehículos que circulan a gran velocidad o los destinados a transportar mercancías ilegales.

El Audi compartirá garaje con otro deportivo

El RS3 conserva su carrocería negra original, aunque incorpora distintivos de la Gendarmería, además de los equipamientos necesarios para desempeñar su nueva función. Los agentes no lo utilizarán como unidad camuflada, por lo que está claramente identificado.

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El deportivo alemán se suma a una flota que ya contaba con un modelo de altas prestaciones, el Alpine A110. Este vehículo desarrolla 252 CV mediante un motor de cuatro cilindros y 1,8 litros, cuenta con tracción trasera y apenas pesa 1.102 kilos. El RS3 tendrá ahora un compañero de prestaciones similares, pero con una filosofía mecánica muy diferente.