Aston Martin presenta el Valen, el superdeportivo de motor delantero más potente del mundo

Aston Martin ha desvelado el Valen, un modelo desarrollado por la división Special Vehicle Operations (SVO) y el servicio de personalización Q by Aston Martin que se corona como el coche de serie con motor delantero más potente del mundo.

Concebido para llevar al límite la tradición de los doce cilindros de la firma británica, el vehículo equipa la evolución más salvaje del propulsor V12 biturbo de 5,2 litros, capaz de desarrollar 850 CV de potencia y un par motor de 1.000 Nm. Gestionado por una transmisión automática ZF de ocho velocidades con software calibrado en competición, acelera de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y fija su velocidad máxima en 345 km/h.

Concebido para llevar al límite la tradición de los doce cilindros de la firma británica, el vehículo equipa la evolución más salvaje del propulsor V12 biturbo de 5,2 litros / Aston Martin

Dieta a base de carbono

El trabajo de ingeniería en el Valen ha priorizado la conexión directa con el conductor mediante una reducción de peso de hasta 110 kilogramos frente a la plataforma V12 convencional. El superdeportivo cuenta con una carrocería fabricada íntegramente en fibra de carbono, combinada con elementos de magnesio, titanio y aluminio.

El apartado dinámico recurre a un subchasis trasero rígido, amortiguadores semiactivos Bilstein DTX, frenos carbono-cerámicos y llantas de magnesio equipadas con neumáticos Pirelli que integran la tecnología Cyber™ Tyre, capaz de transmitir datos en tiempo real a las ayudas electrónicas para optimizar la tracción y la estabilidad.

El trabajo de ingeniería en el Valen ha priorizado la conexión directa con el conductor mediante una reducción de peso de hasta 110 kilogramos / Aston Martin

La agresividad a la que estamos acostumbrados

En el plano estético, el modelo adopta un lenguaje de formas agresivo con faros ultrafinos ocultos bajo la caída del capó, trazos profundamente marcados y faldones orientados a reducir la sustentación. En la zaga, un portón macizo reemplaza a la luneta convencional y se remata con una barra de luz continua que funciona a su vez como alerón.

El conjunto se completa con un sistema de escape de titanio con cuatro salidas independientes impresas en 3D y válvulas activas, ajustado específicamente para emitir un sonido agudo y potente cuando va alto de vueltas.

El conjunto se completa con un sistema de escape de titanio con cuatro salidas independientes / Aston Martin

Habitáculo minimalista

El interior prioriza la ligereza visual con una consola central estilizada inclinada hacia el conductor, derivada del Valhalla, e integra componentes impresos también en 3D. Los clientes podrán configurar el ambiente entre asientos Sports Plus o baquets ultraligeros de carbono, así como optar por acabados en cuero semianilina y Alcantara con un nivel de personalización prácticamente a medida.

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El interior prioriza la ligereza visual con una consola central estilizada inclinada hacia el conductor / Aston Martin

La producción del Valen estará estrictamente limitada a 150 unidades, estando previsto que las primeras entregas a clientes comiencen durante el segundo trimestre de 2027.