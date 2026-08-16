El especialista británico en ingeniería JCB ha establecido un nuevo récord mundial de velocidad en tierra con su prototipo JCB Hydromax, propulsado por hidrógeno. El vehículo registró una media oficial de 653,909 km/h en el salar de Bonneville tras completar dos pasadas consecutivas en sentidos opuestos -alcanzando 644,740 km/h en la primera y 663,267 km/h en la segunda- dentro del margen de una hora fijado por la norma.

A los mandos del bólido bimotor estuvo el comandante Andy Green, convirtiendo al Hydromax en el vehículo de hidrógeno más rápido de la historia. Este registro supera con amplitud los 298,5 km/h del BMW H2R en 2004, el récord de 488 km/h en pila de combustible y el propio récord diésel de la firma firmado por el JCB Dieselmax en 2006 con 563,418 km/h.

Récord mundial de velocidad: El JCB Hydromax de hidrógeno supera los 653 km/h / JCB

Tecnología de serie al servicio del máximo rendimiento

A diferencia de otros desarrollos concebidos únicamente para la competición, el vehículo equipa dos motores de hidrógeno de producción en serie diseñados originalmente para las excavadoras de la marca, los cuales entregan una potencia combinada de 1.600 CV.

Fabricados en la planta de Foston (Reino Unido), estos propulsores forman parte del programa de desarrollo de hidrógeno de JCB, respaldado por una inversión de 100 millones de libras. La consecución del récord, pendiente de ratificación oficial por parte de la FIA dentro de la Categoría A, llega tras haber superado la barrera de los 592 km/h días antes durante la Bonneville Speed Week organizada por la SCTA.

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Una trayectoria vinculada a los límites

La consecución de esta marca coincide con los preparativos para la apertura de una nueva fábrica de JCB de 500 millones de dólares en San Antonio, Tejas. Con esta hazaña, la firma británica amplía un peculiar historial de récords de velocidad que ya incluye el del tractor más rápido del mundo con el JCB Fastrac a 217,5 km/h en 2019 y el de la retroexcavadora JCB GT a 116,8 km/h en 2014, reafirmando su apuesta por llevar la ingeniería industrial hasta sus máximos límites.