Pasos de peatones infranqueables: el experimento viral de Canadá que sigue triunfando en redes

Que los peatones tienen prioridad en los pasos de cebra lo sabe todo el mundo, pero no todo el mundo respeta esta máxima por igual, pese a la amenaza de multa. La Sociedad de aseguradoras del automóvil de Québec y la agencia de LG2 idearon una campaña para concienciar a los conductores que a día de hoy sigue siendo viral en redes sociales.

La iniciativa tuvo lugar en 2019 y duró apenas unos días, pero consiguió un gran impacto. Consistía en que, cada vez que un peatón quería cruzar por un paso de cebra, las líneas pintadas sobre el asfalto, que en realidad eran tablas, se levantaban para crear una suerte de barrera de más de un metro de alto.

Este mecanismo se convertía no solo en una barrera física, si no también en una visual, que hacía inevitable para los conductores frenar ante el paso de cebra cuando había peatones cruzando la calle. Además, en estas barreras se escribieron mensajes como "Los pasos de cebra protegen a los peatones" o "Gracias por pararse".

Más allá de ser una campaña publicitaria y de concienciación, esta iniciativa quiso demostrar el impacto psicológico en los conductores y su reacción cuando, en vez de solo unas líneas pintadas en el suelo, hay un verdadero obstáculo físico en su camino.

Canadá, pionera en cruces de peatones inteligentes

Aunque se estudió la viabilidad de implementar estos mecanismos en Québec, el alto coste de mantenimiento y lo difícil de su limpieza en invierno hicieron imposible su instalación permamente. Eso sí, Canada en general y Québec en concreto son pioneras en sistemas de seguridad vial, sobre todo para los viandantes.

Por ejemplo, hay sistemas de iluminación con luces LED que se activan ante la presencia de un peatón que quiere cruzar la calle con la finalidad de mejorar la visibilidad y avisar a los conductores.

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También se usan balizas de parpadeo rápido, semáforos adaptativos y cámaras con inteligencia artificial para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico. Por otro lado, en varias zonas urbanas hay instaladas luces solares en los pasos de cebra que se recargan durante el día y funcionan durante la noche con el objetivo de delinear y marcar los cruces para peatones.