Los objetos que nunca deberías dejar dentro del coche cuando fuera hay 40 grados

En un verano marcado por las olas de calor y semanas seguidas de temperaturas que superan los 40 grados, hay que prestar atención a lo que se deja en el interior de los coches, sobre todo si están aparcados en la calle y al sol.

Y es que el interior de un coche estacionado al sol puede superar fácilmente los 60 ºC, incluso cuando en el exterior el termómetro marca 40 ºC. En estas condiciones, algunos objetos cotidianos, muchos de ellos de los que se pueden olvidar o incluso dejar intencionalmente en el habitáculo, pueden estropearse, perder eficacia e incluso suponer un riesgo para la salud y la seguridad.

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