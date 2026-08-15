El Dacia Sandero en cifras: menos riesgos, menos propietarios y menos importaciones que la media

El Dacia Sandero se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las carreteras españolas. Práctico, accesible y fiable, suma año tras año miles de matriculaciones y forma parte del día a día de conductores de todo el país. Pero ¿qué revela su historial cuando se analiza en detalle? Los datos dibujan el perfil de un vehículo joven, con pocos cambios de propietario y de uso mayoritariamente nacional.

Para conocerlo mejor, CARFAX, proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa, ha analizado los 370.428 Dacia Sandero registrados actualmente en España. El estudio compara indicadores como la antigüedad, el kilometraje, el número de propietarios, los riesgos asociados o las importaciones con la media del parque automovilístico español, mostrando que el Sandero registra mejores cifras en varios de los aspectos que más preocupan a quienes buscan un coche de segunda mano.

Dacia Sandero / Dacia

Un parque joven y con pocos kilómetros

Los Dacia Sandero que circulan actualmente por España tienen una edad media de 7,3 años, menos de la mitad que el conjunto del parque automovilístico español, cuya antigüedad media ronda los 15. La misma tendencia se observa en el kilometraje: acumulan 96.624 kilómetros de media, frente a los 176.270 kilómetros del vehículo medio español.

El grupo de edad más numeroso es el de los ejemplares de entre 10 y 14 años, que representan el 26% del total. Le sigue el de los vehículos de entre 0 y 3 años (25%), lo que refleja que el modelo mantiene un elevado ritmo de matriculaciones y contribuye a explicar su baja antigüedad media. Se trata, por tanto, de un modelo relativamente reciente dentro del parque, lo que ayuda a explicar sus menores niveles de daños y riesgos a tener en cuenta.

Tres de cada cuatro han tenido un solo propietario

Uno de los aspectos que más distingue al Sandero del resto del parque es su reducido número de propietarios. El 76% de los Dacia Sandero ha pertenecido a una única persona, muy por encima del 44% que registra la media del parque español. De media, cada Sandero ha tenido 1,5 propietarios, frente a los 2,6 del conjunto de vehículos que circulan por el país.

Un menor número de dueños suele traducirse en un historial más sencillo de rastrear, un factor especialmente valorado en el mercado de ocasión.

Dacia Sandero / Dacia

Menos accidentes y daños que la media

El Dacia Sandero también destaca en materia de siniestralidad. El 31% de los ejemplares analizados presenta algún daño o accidente de algún tipo registrado en su historial, casi diez puntos por debajo del 41% que se observa de media en el parque español. Además, su porcentaje de vehículos con algún riesgo asociado se sitúa en el 35%, frente al 51% de la media nacional.

Estos datos refuerzan la imagen de un modelo utilitario, de uso cotidiano y con un perfil de riesgo inferior al de la media.

Un modelo netamente nacional

Si hay un apartado en el que el Dacia Sandero marca diferencias es el de las importaciones. Solo el 0,76% de las unidades registradas en España procede del extranjero, una cifra muy inferior al 6,4% registrado de media en el parque automovilístico español.

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En cuanto a la motorización, el 82% de los Dacia Sandero son de gasolina y el 18% diésel. Por ubicación, Madrid concentra el 15% de las unidades, seguida de Barcelona (11%) y Valencia (6%).