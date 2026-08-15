Verano
Agosto eleva hasta un 30% los traslados de vehículos y acelera la redistribución de flotas hacia los destinos turísticos
El rent-a-car concentra alrededor del 65% de los movimientos gestionados durante el mes, con Málaga, Alicante, Baleares, Valencia y Murcia a la cabeza
Agosto representa uno de los periodos de mayor intensidad para la logística de vehículos. Según datos de ONLOGIST, el volumen de traslados gestionados durante este mes se sitúa entre un 20% y un 30% por encima del registrado en un mes medio, impulsado por la redistribución de flotas hacia los principales destinos turísticos.
La actividad evoluciona, además, a medida que avanza el mes. Durante las primeras semanas predominan los movimientos destinados a responder a la demanda del sector del rent-a-car. En la segunda quincena, esta operativa empieza a convivir con la preparación de septiembre y con los primeros traslados vinculados a la incorporación de nuevos vehículos a las flotas y a la reactivación de fabricantes, compañías de renting, leasing y operadores logísticos.
Cinco destinos concentran cerca del 40% de las recepciones
El turismo modifica durante agosto el mapa habitual de la logística de vehículos. En la segunda mitad del mes, Málaga, Alicante, Baleares, Valencia y Murcia concentran cerca del 40% del volumen total de vehículos recibidos, debido principalmente a la necesidad de reforzar las flotas disponibles en las zonas de mayor demanda vacacional.
Málaga registra la evolución más destacada y recibe alrededor de un 25% más de vehículos que en julio. En el resto de los principales destinos turísticos, las variaciones son más moderadas, ya que tanto julio como agosto forman parte del periodo de máxima actividad estival.
Madrid y Barcelona lideran las expediciones
Mientras los destinos turísticos concentran buena parte de las recepciones, Madrid y Barcelona se mantienen como los principales puntos de partida de los vehículos, debido a la elevada presencia de flotas y operadores logísticos en ambas ciudades.
Valencia, Málaga y Alicante también destacan como puntos de origen desde los que se redistribuyen vehículos hacia otras zonas en función de la evolución de la demanda. De este modo, las rutas más habituales del verano conectan los grandes centros logísticos de Madrid, Barcelona y Valencia con destinos como Málaga, Alicante, Murcia y Baleares.
El rent-a-car impulsa casi dos de cada tres traslados
La actividad de agosto está estrechamente ligada al sector del rent-a-car, que concentra aproximadamente el 65% de los traslados gestionados por ONLOGIST durante el mes. El aumento de la movilidad turística obliga a reforzar la disponibilidad de vehículos de los principales destinos vacacionales y convierte la redistribución de flotas en una operación clave para responder los cambios de demanda.
Las compañías de rent-a-car planifican buena parte de estos movimientos con varias semanas de antelación. Sin embargo, conforme avanza agosto aumentan también las solicitudes relacionadas con las campañas de incorporación de vehículos a las flotas, conocidas en el sector como campañas de infleet, y con la preparación de septiembre por parte de fabricantes, empresas de renting y operadores logísticos.
Más actividad sin ampliar los tiempos de gestión
Pese al aumento del volumen y al periodo vacacional, los tiempos de gestión se mantienen en niveles similares a los del resto del año. La planificación previa de los operadores y la disponibilidad de la red de conductores permiten absorber el incremento de solicitudes sin alterar de forma significativa los plazos habituales.
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