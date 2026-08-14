Siete trucos para ahorrar dinero al viajar en coche este agosto

Agosto es uno de los meses preferidos para viajar, pero también uno de los que más pueden poner a prueba el bolsillo. A los gastos habituales de las vacaciones se suman los desplazamientos, el combustible, los peajes, el aparcamiento y los posibles imprevistos que pueden surgir durante el trayecto. Con el encarecimiento de algunas alternativas de transporte, el coche continúa siendo para muchos viajeros una opción cómoda y flexible para llegar al destino.

Sin embargo, elegir el vehículo para las vacaciones no significa que haya que asumir todos esos costes sin margen de ahorro. Una planificación previa y algunos cambios sencillos en la forma de conducir pueden ayudar a reducir el gasto y, al mismo tiempo, evitar problemas mecánicos que terminen convirtiéndose en una factura inesperada.

Revisar el coche antes de emprender el viaje

Una de las mejores formas de ahorrar empieza antes de ponerse al volante. Comprobar el estado general del vehículo y cumplir con las revisiones recomendadas permite detectar posibles problemas con antelación y evitar que una pequeña avería termine convirtiéndose en una reparación mucho más cara. Los neumáticos también requieren especial atención, tanto por seguridad como por su influencia en el consumo de combustible. Una presión incorrecta puede hacer que el coche necesite más energía para desplazarse.

También conviene comparar precios antes de contratar servicios relacionados con el vehículo. El seguro, las revisiones o incluso la ITV pueden tener costes diferentes dependiendo del establecimiento o de la oferta elegida. Pedir varios presupuestos permite encontrar alternativas más económicas y reservar una parte del presupuesto para otros gastos de las vacaciones.

Ahorrar durante el trayecto

La manera de conducir también tiene un impacto directo en el bolsillo. Los acelerones, los frenazos bruscos y circular a velocidades excesivas incrementan el consumo de combustible, por lo que mantener una conducción suave y constante puede ayudar a gastar menos durante los desplazamientos. A esto se suma la posibilidad de compartir coche, ya sea con familiares, amigos u otros viajeros, para repartir entre varias personas el coste del combustible y otros gastos asociados al trayecto.

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El aparcamiento es otro de los puntos en los que se puede acabar pagando más de lo previsto, especialmente en destinos turísticos y grandes ciudades. Utilizar herramientas que permitan localizar zonas de estacionamiento y gestionar el pago desde el móvil puede evitar desplazamientos innecesarios y ayudar a pagar únicamente el tiempo utilizado. Este tipo de soluciones también permite planificar mejor dónde dejar el vehículo y reducir el tiempo de busqueda de una plaza, una función que ofrecen aplicaciones como EasyPark.