Recaudación por multas de tráfico: los ayuntamientos españoles ingresan 490 millones de euros

Las arcas municipales de las grandes urbes españolas han ingresado por sanciones de circulación bastante más de lo estimado originalmente. En 2025, las nueve principales ciudades del país con datos de ingresos reales superaron su previsión presupuestaria de ingresos por multas de tráfico en un 22,7% de media. En conjunto, los consistorios contabilizaron 489,9 millones de euros en derechos reconocidos de cobro, frente a los 390,5 millones inicialmente consignados, lo que supone un desfase agregado del 25,5%.

Según los datos recopilados por la entidad de defensa del conductor Dvuelta a partir de las liquidaciones presupuestarias oficiales, ocho de estos nueve ayuntamientos cerraron el ejercicio por encima de lo previsto. Cabe recordar que los derechos reconocidos representan ingresos líquidos y ciertos que el ayuntamiento tiene derecho contable a cobrar, descartando simples proyecciones o estimaciones.

Madrid y Valencia registran los mayores desfases

El Ayuntamiento de Madrid encabezó la lista en términos absolutos al contabilizar a finales de julio de 2025 un ingreso por sanciones de 283,2 millones de euros, frente a los 208,4 millones presupuestados. Esta brecha supuso un desfase de 74,7 millones de euros (+35,8%). A pesar de este abultado resultado, el consistorio madrileño ha rebajado su previsión para 2026 a 194,5 millones de euros (-6,7%), una cifra sustancialmente inferior a lo recaudado finalmente en el ejercicio anterior.

Por su parte, Valencia protagonizó el mayor desvío porcentual al ingresar 27,9 millones de euros, lo que representa un desfase del 99,3% (prácticamente el doble de los 14 millones previstos). Para 2026, el municipio valenciano mantiene congelada su previsión en 14 millones, alejándose de nuevo de los datos históricos recientes.

Barcelona, Bilbao y otras capitales

En Barcelona, la recaudación por multas alcanzó los 64,9 millones de euros, un 7,4% por encima de los 60,5 millones consignados, posicionándose como la segunda urbe por volumen absoluto pero con un ajuste porcentual más moderado. Bilbao registró el tercer mayor desfase porcentual del país al elevar sus ingresos un 32% por encima de lo presupuestado, alcanzando los 23,1 millones de euros.

Le siguen Sevilla, con 24,1 millones de euros reconocidos (+9,5%); Málaga, que sumó 20,3 millones de euros (+18,4%); Zaragoza, con 14,1 millones de euros (+17,9%); y Murcia, que con 6,5 millones de euros (+5,8%) fue la ciudad que estimó sus ingresos por sanciones con mayor precisión.

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Palma, la única ciudad por debajo de sus previsiones

La única excepción en el mapa nacional la protagonizó el Ayuntamiento de Palma, al ser la única gran ciudad que no alcanzó su objetivo de recaudación por multas. La capital balear reconoció 25,5 millones de euros frente a los 32,6 millones consignados en sus cuentas, lo que supuso ingresar un 21,6% menos de lo esperado (una diferencia negativa de 7 millones de euros). Pese a este resultado, el consistorio ha vuelto a fijar la misma previsión de 32,6 millones de euros para el ejercicio 2026.