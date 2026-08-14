La respuesta inmediata y la aceleración continua sin interrupciones son dos de las grandes virtudes de los motores eléctricos, pero eliminan sensaciones clásicas de la conducción deportiva como pueden ser los cambios de régimen o el trabajo de la transmisión.

Para recuperar esa interacción entre coche y conductor que cada vez se está perdiendo más, Porsche ha desarrollado la opción E-Shift, una tecnología basada en software que recrea el comportamiento de una caja de cambios PDK de ocho velocidades. El sistema no busca hacer el coche más rápido, sino permitir que el conductor perciba y gestione la entrega de potencia de forma más activa a través de levas en el volante, un cuentarrevoluciones virtual que alcanza las 7.500 vueltas y estímulos hápticos en cada transición.

Porsche introduce el sistema E-Shift para devolver la emoción del cambio de marchas a la conducción eléctrica / Porsche

Gestión por software

El funcionamiento del E-Shift se apoya enteramente en la programación de siete secuencias de cambio adicionales en las unidades de control del vehículo, teniendo en cuenta aspectos como las reducciones en frenada. Pese a ser una gestión virtual, el software se entrelaza con el hardware del Taycan de una forma muy concreta: la transición de la segunda a la tercera marcha virtual coincide exactamente con el cambio mecánico real de la caja de dos velocidades que el modelo equipa en el eje trasero.

Durante las transiciones entre marchas virtuales, el sistema reduce de forma breve el par motor para elevarlo de inmediato, logrando así la sensación física del salto de marcha sin alterar las cifras globales de aceleración ni las prestaciones del deportivo.

Porsche introduce el sistema E-Shift para devolver la emoción del cambio de marchas a la conducción eléctrica / Porsche

Sonido envolvente y control desde el volante

Evolucionando a partir del Porsche Electric Sport Sound, el vehículo emite un sonido específico alineado con el régimen virtual, la carga y la velocidad a través de altavoces interiores y exteriores orientados hacia la parte trasera.

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La gestión del sistema se realiza directamente desde el volante deportivo GT, mediante un interruptor que permite conmutar entre los modos automático y manual. Cuando la función E-Shift está desactivada, las levas tras el volante pasan a controlar los dos niveles de recuperación de energía o a activar la función Push-to-Pass al tirar de ambas simultáneamente, ofreciendo un extra puntual de potencia.