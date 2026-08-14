Novedad
GAC Yue 7, el nuevo todoterreno chino con 544 CV que promete más de 1.500 km de autonomía
Su nombre completo es GAC Trumpchi Yue 7, la marca del grupo chino GAC, y estará disponible a finales de este año en su país natal.
El mercado chino de los todoterreno tiene un nuevo aspirante. Trumpchi, la marca del grupo GAC, ha presentado el Yue 7, un modelo robusto que combina una configuración pensada para salir del asfalto con un sistema híbrido enchufable capaz de ofrecer una autonomía por encima de los 1.500 kilómetros.
GAC Trumpchi lo ha desarrollado para utilizarlo tanto en ciudad como fuera de ella y prevé comenzar a venderlo en China durante el tercer trimestre de 2026 y posteriormente llevarlo a otros mercados. Además, se trata de su primer SUV de orientación todoterreno extrema, con el que la marca del grupo GAC entra en un segmento en el que ya compiten modelos como el Tank 300 y el Fangchengbao Bao 5.
Un diseño que deja claro para qué está pensado
El Yue 7 se aleja de las formas habituales de los SUV de Trumpchi y apuesta por una carrocería muy cuadrada, elevada y robusta (con ciertas inspiraciones japonesas). El frontal cerrado refleja su condición de vehículo electrificado, mientras que los pasos de rueda marcados, las protecciones de la carrocería y las llantas específicas refuerzan su imagen de todoterreno.
En la parte trasera está otro de sus elementos más característicos: un portón de apertura lateral con la rueda de repuesto colocada en el exterior. Respecto a medidas, el modelo tiene un gran tamaño: ronda los cinco metros de largo, los dos de ancho y el 1,9 de alto.
Más allá de su estética, el GAC Trumpchi Yue 7 cuenta con argumentos mecánicos para justificar su imagen de todoterreno. El SUV utiliza una estructura de chasis de largueros y travesaños y puede equipar suspensión neumática y tres bloqueos de diferencial. Dispone de bloqueos para los diferenciales delantero y trasero, además de un sistema de bloqueo central. La combinación permite gestionar el reparto de la fuerza entre las ruedas cuando el terreno se complica y alguna de ellas pierde adherencia.
Más de 500 CV y 1.500 km de autonomía
El sistema de propulsión es otro de los grandes argumentos del modelo. La información técnica publicada hasta ahora apunta a un motor de gasolina 1.5 turbo de 125 kW (170 CV) y 245 Nm, acompañado por un sistema eléctrico que puede alcanzar los 205 kW. La configuración incorpora además un motor eléctrico trasero P4, con el que el Yue 7 consigue tracción a las cuatro ruedas y una potencia conjunta máxima de 400 kW, equivalentes a unos 544 CV.
El Yue 7 también busca diferenciarse por su autonomía. GAC anuncia hasta 1.537 kilómetros de autonomía combinada para el sistema híbrido enchufable. La gama contempla baterías de 28,3, 38,9 y 46 kWh y un máximo de 190 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico, una cifra bastante sorprendente.
Es una cifra todavía pendiente de la correspondiente homologación para Europa, pero deja clara la intención de GAC: que el Yue 7 pueda utilizarse como un SUV familiar para los desplazamientos diarios sin renunciar a una gran autonomía cuando se realizan viajes largos.
- Estos son los principales síntomas en los ojos después de ver el eclipse solar
- Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta
- Iván Moricz (84 años) lleva media vida aislado del mundo en una cabaña: 'Pienso que la soledad no existe, me gusta estar conmigo y eso es suficiente para mí
- Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
- Federico (93 años) vive oculto y sin luz en el bosque desde hace casi un siglo: 'La vida es muy corta, estamos aquí cuatro días, hay que portarse bien y lo que venga
- ¿Cuándo serán los próximos eclipses en España? Fecha del próximo eclipse solar total
- Rubén (44 años) vive de lo que otros tiran y reforma una casa abandonada en la montaña en Barcelona: 'Vivo del despilfarro y del consumismo enfermizo que hay, solo gasto 15 euros al mes por el teléfono
- Daniel Sancho ataca con dureza a su madre Silvia Bronchalo: 'Jamás la maltrató