Consejos
Si tu coche tiene más de diez años, esto es lo que deberías revisar antes de salir de viaje
Con un parque automovilístico cada vez más envejecido y los viajes por las vacaciones en pleno apogeo, revisar el coche es cuestión de seguridad vial.
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Los coches que circulan por las carreteras españolas tienen cada vez más edad y, sin una buena revisión y mantenimiento, se pueden convertir en un peligro. La edad media de los turismos en España ya alcanza los 14,6 años y más del 60% del parque supera la década de antigüedad, según los últimos datos de Anfac y la DGT.
Para muchos conductores, especialmente durante los viajes de verano, esto significa afrontar largos desplazamientos con vehículos que necesitan una revisión más completa antes de ponerse en carretera. Estos son los elementos que conviene comprobar para evitar averías y viajar con mayor seguridad.
Qué debes revisar si tu coche ya ha cumplido la década
- Neumáticos. Comprueba la presión en frío, el desgaste de la banda de rodadura (el mínimo legal es de 1,6 mm, aunque se recomienda sustituirlos antes) y busca grietas o deformaciones en los flancos. Un neumático envejecido puede fallar aunque tenga dibujo.
- Frenos. Si notas vibraciones, ruidos o una pérdida de eficacia al frenar, conviene revisar pastillas, discos y el líquido de frenos antes de salir. En un viaje largo, especialmente con el coche cargado, el sistema trabaja más de lo habitual.
- Aceite del motor. Comprueba el nivel con el motor frío y en una superficie plana. Si se acerca la fecha del cambio o el coche consume aceite, es recomendable realizar el mantenimiento antes de iniciar el viaje.
- Refrigerante. Durante el verano el sistema de refrigeración trabaja al máximo. Un nivel bajo de anticongelante, una fuga o un líquido muy degradado pueden provocar un sobrecalentamiento del motor.
- Batería. Las altas temperaturas también afectan a la batería. Si tiene cuatro o cinco años, arranca con dificultad o muestra síntomas de desgaste, conviene comprobar su estado antes de viajar.
- Aire acondicionado. No solo mejora el confort, ya que conducir con temperaturas muy elevadas aumenta la fatiga del conductor. Si enfría poco o desprende malos olores, necesita una revisión.
- Limpiaparabrisas y líquido limpiaparabrisas. En verano también son importantes ya que los insectos y el povo pueden reducir la visibilidad.
- Luces. Comprueba que funcionan correctamente las luces de cruce, carretera, posición, freno, marcha atrás e intermitentes. Es una revisión sencilla que evita multas y mejora la seguridad.
- Suspensión y amortiguadores. Si el coche rebota más de lo habitual, hace ruidos o pierde estabilidad en curvas, es recomendable revisar los amortiguadores, especialmente antes de recorrer cientos de kilómetros.
- Correa de distribución. Si tu coche equipa correa y está cerca del kilometraje o del plazo recomendado por el fabricante, no conviene retrasar su sustitución. Una rotura puede provocar una avería muy costosa.
- Correa auxiliar. Aunque suele pasar desapercibida, mueve elementos como el alternador o el compresor del aire acondicionado. Si presenta grietas o desgaste, es mejor cambiarla antes del viaje.
- Niveles de todos los líquidos. Además del aceite y el refrigerante, revisa el líquido de frenos, el de la dirección asistida (si la equipa) y el del limpiaparabrisas.
- Kit de emergencia. Antes de salir comprueba que llevas chaleco reflectante, la baliza V16 y kit antipinchazos y las herramientas necesarias para utilizarlos.
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