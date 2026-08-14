Si tu coche tiene más de diez años, esto es lo que deberías revisar antes de salir de viaje

Los coches que circulan por las carreteras españolas tienen cada vez más edad y, sin una buena revisión y mantenimiento, se pueden convertir en un peligro. La edad media de los turismos en España ya alcanza los 14,6 años y más del 60% del parque supera la década de antigüedad, según los últimos datos de Anfac y la DGT.

Para muchos conductores, especialmente durante los viajes de verano, esto significa afrontar largos desplazamientos con vehículos que necesitan una revisión más completa antes de ponerse en carretera. Estos son los elementos que conviene comprobar para evitar averías y viajar con mayor seguridad.

Noticias relacionadas

Qué debes revisar si tu coche ya ha cumplido la década