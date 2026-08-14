Consejos
Cinco trucos para gastar menos gasolina este verano si el combustible vuelve a subir de precio
Revisar los neumáticos, quitar peso o mejorar la forma de conducir puede ayudarte a reducir el consumo y ahorrar varios euros en cada viaje
Con la posibilidad de que el precio de los carburantes vuelva a encarecerse en las próximas semanas, muchos conductores ya buscan fórmulas para contener el gasto cada vez que pasan por la gasolinera. Aunque el coste del combustible no depende de nosotros, sí existen varios factores que pueden marcar la diferencia en el consumo diario del vehículo.
Los expertos de mantenimiento recuerdan que pequeños gestos y revisiones básicas pueden traducirse en un ahorro notable, especialmente durante las vacaciones de verano, cuando los desplazamientos largos se multiplican.
Neumáticos en buen estado y con la presión correcta
Uno de los aspectos que más influye en el consumo es la presión de los neumáticos. Circular con menos presión de la recomendada aumenta la resistencia al rodamiento y obliga al motor a trabajar más para mover el vehículo.
Además de incrementar el gasto de combustible, unos neumáticos mal inflados se desgastan antes y reducen la seguridad al aumentar la distancia de frenado. Por ello, conviene revisar la presión al menos una vez al mes y siempre antes de iniciar un viaje largo.
Un filtro de aire limpio ayuda a consumir menos
El motor necesita una correcta entrada de aire para que la combustión sea eficiente. Cuando el filtro de aire está sucio o parcialmente obstruido, el vehículo puede consumir más combustible y perder rendimiento.
Se trata de una pieza económica cuyo mantenimiento suele pasarse por alto, pero que puede tener un impacto directo en la eficiencia del coche. Seguir los intervalos de sustitución recomendados por el fabricante es fundamental.
Menos peso, menos gasto
Muchos conductores acumulan en el maletero objetos que rara vez utilizan. Herramientas, equipaje olvidado o accesorios innecesarios añaden kilos extra que obligan al motor a realizar un mayor esfuerzo.
Antes de salir de viaje es recomendable eliminar toda la carga prescindible y desmontar elementos como cofres de techo, portabicicletas o barras portaequipajes si no van a utilizarse. Además del peso, estos accesorios perjudican la aerodinámica y elevan el consumo en carretera.
La forma de conducir marca la diferencia
La conducción eficiente sigue siendo una de las herramientas más efectivas para ahorrar combustible. Mantener una velocidad constante, anticipar frenadas, evitar aceleraciones bruscas y utilizar marchas largas cuando sea posible ayuda a reducir significativamente el gasto.
La velocidad también juega un papel clave. A medida que aumenta el ritmo de circulación, la resistencia aerodinámica crece de forma exponencial. Por eso, viajar a velocidades moderadas suele ser mucho más eficiente que hacerlo al límite permitido.
Una revisión antes de las vacaciones puede evitar sorpresas
Comprobar el nivel de aceite, el estado de los frenos, el sistema de refrigeración o las bujías no solo mejora la seguridad, sino que también contribuye a que el motor funcione de manera más eficiente.
Ninguna de estas medidas supone por sí sola un ahorro espectacular, pero la suma de todas puede reducir de forma apreciable el consumo durante un viaje largo. En un escenario de carburantes más caros, cada litro ahorrado cuenta.
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