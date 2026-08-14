Chery sella su alianza con KGM con una inversión multimillonaria de la que nacerá el sucesor del Rexton

Si bien el recorrido conjunto de KGM y Chery ya empezó en 2024, ahora ambas empresas acaban de afianzar aún más esta colaboración con una inversión de 75 millones por parte del grupo chino en la empresa coreana.

Este acuerdo de inversión busca reforzar la colaboración entre ambas compañías en electrificación, conducción autónoma y arquitecturas eléctricas/electrónicas (E/E) para vehículos definidos por software (SDV).

En 2024, ambas empresas firmaron un acuerdo de licencia de plataforma y, un año más tarde, acordaron desarrollar conjuntamente un SUV de tamaño medio-grande. Ahora llega la inversión, con un acuerdo de cooperación más amplio, que acerca más estos planes a la realidad.

Dos nuevos coches en desarrollo

Así, el primer resultado visible será un vehículo conjunto entre Chery y KGM, que representará según la información el legado del KGM Rexton. Es el proyecto SE10, un SUV D+ que tendrá versiones híbridas enchufables (PHEV) y de gasolina 2.0 litros, con un lanzamiento previsto ya para principios de 2027.

Después, Chery y KGM empezarán a trabajar en un segundo proyecto conjunto, pensado desde el principio para los mercados de Corea, China y Europa. Todavía no se han concretado ni el modelo, ni sus especificaciones, ni dónde se fabricará.

Pero esta colaboración no va a fabricar exclusivamente modelos conjuntos. Tanto Chery como KGM quieren colaborar en robótica, semiconductores, investigación y desarrollo conjunto... Así como inversiones conjuntas en fábricas y negocios en mercados internacionales.

Si bien se podría pensar que KGM es la gran beneficiada de este acuerdo, ya que la tecnología de Chery le permite acelerar el desarrollo de vehículos de nueva energía sin tener que partir de cero, la alianza también ofrece ventajas para el grupo chino. Chery podrá apoyarse en la experiencia de KGM en planificación de producto, diseño y desarrollo de vehículos.

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En definitiva, los 75 millones de dólares son solo una parte de una alianza que aspira a ir mucho más allá de un modelo concreto: Chery y KGM buscan combinar sus capacidades para desarrollar nuevos vehículos, incorporar tecnologías como la conducción autónoma y los vehículos definidos por software y, al mismo tiempo, ganar presencia en mercados internacionales.