Suspensiones: seguridad en cada movimiento

Las suspensiones son una de esas partes de la moto que trabajan constantemente y a las que no siempre prestamos la atención que merecen. Basta cambiar una carretera perfectamente asfaltada por otra bacheada, aumentar el ritmo, viajar con pasajero y equipaje o abandonar el asfalto para comprobar hasta qué punto una horquilla y un amortiguador correctamente ajustados pueden transformar el comportamiento de nuestra montura.

Precisamente sobre este terreno trabaja el especialista AndreaniMHS con su Suspension Academy, que celebrará una nueva formación de Moto Nivel Avanzado los próximos 11 y 12 de septiembre de 2026 en sus instalaciones de Montornès del Vallès, Barcelona.

Las suspensiones son una de esas partes de la moto que trabajan constantemente y a las que no siempre prestamos la atención que merecen / S.M.

La cuestión cobra todavía más importancia si tenemos en cuenta que buena parte de las motos de media y alta cilindrada actuales cuentan con suspensiones regulables. Precarga, extensión y compresión forman parte del vocabulario habitual de cualquier ficha técnica, aunque otra cosa es saber qué hace realmente cada regulación, cuándo debemos modificarla y, sobre todo, cómo interactúan unas con otras.

Porque girar un tornillo sin saber exactamente qué buscamos puede terminar empeorando el comportamiento de la moto. Una suspensión demasiado cerrada puede transmitir cada irregularidad del asfalto al usuario, mientras que una configuración excesivamente blanda puede provocar movimientos, hundimientos excesivos en frenada o pérdidas de precisión. A eso se suma la geometría de la propia moto, el peso del usuario, su forma de conducir, el tipo de carretera o la utilización fuera del asfalto.

La propuesta de AndreaniMHS busca precisamente poner orden en todos estos conceptos combinando teoría y práctica. Durante dos jornadas los participantes aprenderán los fundamentos del funcionamiento de las suspensiones, los diferentes sistemas existentes y la influencia que tienen sobre la geometría de una moto tanto en carretera como en conducción off-road.

El programa también entra en cuestiones especialmente interesantes como las diferencias entre confort y rendimiento, la relación de las suspensiones con la seguridad y la identificación de problemas habituales junto con sus posibles soluciones. No falta una parte práctica dedicada al montaje y desmontaje correcto de horquillas y amortiguadores ni al conocimiento de los parámetros que pueden modificarse para conseguir un funcionamiento más suave o eficaz.

El programa también entra en cuestiones especialmente interesantes como las diferencias entre confort y rendimiento / S.M.

Poder aplicar estos conocimientos sobre nuestra propia moto supone uno de los grandes atractivos de este tipo de formación. Cada usuario tiene un peso, unas características físicas y una manera diferente de conducir, mientras que las necesidades tampoco son iguales cuando circulamos solos que cuando cargamos maletas y pasajero. Entender qué sucede debajo de nosotros permite partir de una buena puesta a punto y realizar después pequeñas modificaciones con criterio en función de cada escenario.

Otro capítulo que merece especial atención es el mantenimiento. Podemos preocuparnos por cambiar el aceite del motor, comprobar la presión de los neumáticos o sustituir las pastillas de freno y, sin embargo, dejar durante miles de kilómetros una horquilla o un amortiguador sin revisar. El aceite hidráulico también trabaja, se degrada y pierde propiedades con el uso, mientras que retenes, casquillos y diferentes elementos internos están sometidos a desgaste. Una suspensión que ha perdido eficacia lo hace de manera progresiva, por lo que en muchas ocasiones terminamos acostumbrándonos a su funcionamiento sin percibir cuánto ha empeorado.

AndreaniMHS aporta en este apartado la experiencia acumulada tanto en taller como en competición. La formación está impartida por especialistas del sector y contempla atención personalizada para adaptar las explicaciones al nivel de cada participante. Además del contenido técnico, los asistentes reciben material específico, diploma acreditativo y pueden compartir experiencias con otros aficionados y profesionales. La comida está incluida y también se ofrecen ventajas relacionadas con alojamiento, servicios y productos. El precio anunciado es de 500 euros más IVA, 605 euros con impuestos incluidos, y las plazas son limitadas.

AndreaniMHS ha convertido el conocimiento adquirido en el taller y en las carreras en una parte más de su actividad / S.M.

La Suspension Academy no termina con este curso de septiembre. Dentro de la formación para moto, AndreaniMHS tiene programado el Nivel Experto para los días 2 y 3 de octubre de 2026, dirigido a quienes quieren profundizar todavía más en el funcionamiento y puesta a punto de las suspensiones. Por encima se encuentra el Nivel Experto GP de preparación en pista, cuya próxima convocatoria está pendiente de fecha y que lleva el conocimiento de la competición al aula con técnicos de MotoGP como Ramón Forcada y Manuel Cazeaux junto a Juan Martínez, director general de AndreaniMHS y también técnico de MotoGP. Para quienes no puedan desplazarse hasta Barcelona existe igualmente una formación avanzada en formato online centrada en los fundamentos de las suspensiones.

La bicicleta de montaña forma también parte de esta apuesta por la formación. El curso MTB Nivel Avanzado aborda la configuración de las suspensiones teniendo en cuenta no solamente la bicicleta y el terreno, sino también el estilo de conducción y las características físicas del usuario. En una disciplina donde unos pocos clics de compresión o extensión pueden modificar sensiblemente la respuesta de una horquilla o un amortiguador, comprender qué estamos regulando resulta tan importante como disponer de componentes de calidad.

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AndreaniMHS ha convertido así el conocimiento adquirido en el taller y en las carreras en una parte más de su actividad. Y precisamente poder trasladarlo después a nuestra moto es seguramente lo más interesante de la Suspension Academy: dejar de considerar las regulaciones como unos tornillos que es mejor no tocar y comenzar a utilizarlas como fueron concebidas. Quizá el siguiente paso sería reforzar todavía más la parte dedicada al mantenimiento periódico y a la detección del desgaste, un aspecto menos atractivo que buscar el ajuste perfecto, pero fundamental para que ese ajuste continúe funcionando igual de bien con el paso de los kilómetros.