Porsche y la china Xpeng se alían en Europa: las claves de una estrategia para evitar las multas de la UE

Porsche abandonará temporalmente el grupo de emisiones de su empresa madre, el grupo Volkswagen para asociarse con el fabricante chino de coches eléctricos Xpeng durante los años 2026 y 2027.

El objetivo es claro: cumplir con los estrictos límites de CO₂ de la Unión Europea y esquivar las correspondientes sanciones económicas respaldadas por la normativa CAFE. Y aunque este movimiento pueda parecer alarmante, no se sale la línea habitual de la industria automovilística europea.

No obstante, Porsche no abandona ni el grupo Volkswagen ni se va a un holding chino, solo cambia lo que se llaman "pool" de emisiones, en este caso el de su grupo matriz, por el de Xpeng.

¿Cómo funciona el "pool" de emisiones?

Esta ley de la Unión Europea permite una 'trampa' legal por la que varios fabricantes pueden unirse en un "pool" o grupo de emisiones. Al hacerlo, la ley no los juzga por separado, sino que calcula la media de CO₂ de todos los coches que venden juntos.

Esta maniobra no es nueva y hay varios ejemplos actuales y no tanto, siendo el más paradigmático el del grupo Fiat Cryhsler con Tesla. Y es que con una penalización actual de 95 euros por cada gramo de CO₂ que supere el límite, por cada coche vendido en el año; hay marcas como en este caso Porsche, que sigue vendiendo modelos de gran motores térmicos y, por lo tanto, de muchas emisiones, que se enfrentan a multas por emisiones millonarias.

De ahí que Porsche busque una marca que solo produzca modelos electrificados y abandone momentáneamente el "pool" del grupo Volkswagen. De esta manera, las emisiones de los potentes modelos de gasolina de Porsche se sumarán a las de los coches de Xpeng (cuya contaminación oficial es prácticamente de 0 g/km de CO₂). Al hacer la media, los coches eléctricos de Xpeng compensarán la balanza de Porsche.

¿Por qué Porsche sale del "pool" de Volkswagen?

Porsche falló al estimar las ventas de coches eléctricos. Siguen vendiendo muchos coches de gasolina y deportivos de altas prestaciones y sus modelos eléctricos no se venden al ritmo que esperaban, que era lo necesario para compensar las emisiones de estos otros coches.

Según los últimos datos de la consultora especializada Schmidt Automotive Research, las matriculaciones de eléctricos de Porsche en Europa occidental han caído cerca de un 30% en 2026. Los eléctricos representan ahora solo el 30% de sus ventas, mientras que hace solo un año rozaban el 40%.

Y es que mientras el Porsche Taycan o el Macan eléctrico sufren para encontrar dueño, los mitos de gasolina como el Porsche 911 no paran de aumentar sus entregas, disparando las emisiones totales de la marca alemana. Estas se suman a las de un grupo que no tiene 100% electrificada su gama y, por lo tanto, para poder librarse de las multas de la UE, Porsche ha tenido que recurrir a una marca 100% eléctrica.

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El resultado es un expediente respetuoso con los límites de emisiones de CO₂ de la Unión Europea para Porsche; un ingreso económico extra para Xpeng y un peso menos para el grupo Volkswagen, que se quita las emisiones de Porsche de encima para poder cuadrar las cuentas del resto de sus marcas.