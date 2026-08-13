El Jeep Compass más potente ya está aquí: 375 CV, tracción total y más de 600 km de autonomía

Jeep completa la gama del nuevo Compass con la llegada del Compass 4xe Full Electric, la versión eléctrica más potente del SUV y la que ocupa el puesto de tope de gama. Si bien esta versión no es del todo una novedad, Jeep quiere poner el foco en esta variante que combina 375 CV, tracción total eléctrica y un enfoque específico para conducción fuera del asfalto.

El Jeep Compass 4xe Full Electric utiliza dos motores eléctricos, uno en cada eje, que desarrollan conjuntamente 375 CV. Esta configuración permite disponer de tracción total sin necesidad de una conexión mecánica entre ambos ejes. Además, el motor trasero ha sido desarrollado para ofrecer un elevado nivel de par y permite afrontar pendientes de hasta el 20% incluso sin utilizar las ruedas delanteras.

Un eléctrico preparado para salir del asfalto

Una de las principales características de esta versión está en su orientación todoterreno. Jeep ha introducido diferentes modificaciones para mejorar sus capacidades fuera del asfalto, como una suspensión elevada 10 milímetros, unos ángulos de ataque y salida más favorables y protecciones integrales para los bajos.

También incorpora el sistema Jeep Selec-Terrain, que permite elegir entre cinco modos de conducción: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud y un modo 4WD Lock específico. Este último bloquea la tracción en los dos ejes para facilitar el avance en los terrenos más complicados. A estas características se suma una capacidad de vadeo de 480 milímetros.

Jeep Compass 4xe Full Electric. / Jeep

El objetivo de esta versión es trasladar al vehículo eléctrico algunas de las características que tradicionalmente han definido a Jeep. El Compass 4xe mantiene la característica parrilla de siete ranuras, ahora retroiluminada, y presenta un coeficiente aerodinámico de 0,29 para mejorar la eficiencia.

El habitáculo apuesta por un diseño funcional, con materiales resistentes y fáciles de limpiar, mientras que el equipamiento tecnológico incluye una pantalla de 16 pulgadas y sistemas de asistencia a la conducción de nivel 2.

Más de 600 kilómetros de autonomía

El Compass 4xe Full Electric equipa una batería de 96,1 kWh con la que alcanza una autonomía superior a los 600 kilómetros según el ciclo WLTP. La batería puede recuperar del 20% al 80% de su capacidad en 27 minutos.

Jeep Compass 4xe Full Electric. / Jeep

La gama eléctrica del Compass también cuenta con una alternativa enfocada a maximizar la autonomía. Se trata del Compass Full Electric Long Range, con tracción delantera, que alcanza hasta 674 kilómetros WLTP.

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Con esta versión, Jeep completa la oferta del nuevo Compass, que abarca desde la tecnología e-Hybrid hasta las distintas alternativas eléctricas. El 4xe Full Electric se sitúa en la parte superior de la gama como la opción más potente y la que combina electrificación, tracción total y capacidades todoterreno.