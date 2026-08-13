Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarSíntomas ojos eclipseFotos eclipsePróximos eclipsesViviendaCeutaTerremoto ColombiaBarcelonaXavi HernándezCabaña
instagramlinkedin

Interior

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica

El nuevo prototipo de la marca sustituye la disposición horizontal tradicional por una espina central longitudinal, materiales inspirados en el travertino y una tecnología integrada bajo demanda

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica / Jaguar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Frente a la tendencia del sector de saturar los salpicaderos con pantallas masivas, el Jaguar Type 01 propone un replanteamiento espacial basado en la arquitectura de interiores. La pieza clave del diseño es una estructura central longitudinal que recorre todo el habitáculo, dividiendo la cabina en cuatro espacios independientes y otorgando al conjunto una simetría deliberada. 

Esta concepción busca recuperar la distinción del vehículo de representación al tiempo que ofrece una posición de conducción baja y envolvente, concebida para transmitir la máxima confianza al volante. 

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica / Jaguar

Materiales nobles y fluidez con el exterior

La atmósfera del Type 01 huye del minimalismo frío apostando por una experiencia táctil y sensorial con elementos de clara inspiración orgánica. La paleta cromática se basa en las tonalidades del travertino y en texturas textiles artesanales, combinadas con acabados en latón que fluyen desde la consola central hacia los paneles de las puertas e integran el icónico felino de la marca. 

Para reforzar la coherencia del conjunto, unos trazos de diseño continuo unen visualmente el capó con el salpicadero, borrando los límites entre la carrocería exterior y el espacio interior.

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica / Jaguar

Tecnología oculta

La digitalización en el Type 01 se aplica con la premisa de no acaparar la atención, desplegando la tecnología bajo demanda únicamente cuando el conductor la requiere. Los compartimentos de almacenamiento y diversos elementos digitales permanecen ocultos a la vista para preservar una estética limpia, aportando un toque de teatralidad a la experiencia a bordo. 

Entre sus soluciones destaca la pantalla ClearSight Rear View Display, ubicada en la base central del parabrisas a la misma altura visual que los retrovisores para evitar que el conductor pierda la concentración. Rawdon Glover, director general de Jaguar, recalca que “este interior inaugura una etapa creativa donde cada trayecto está pensado para convertirse en una ocasión especial”.

Calendario de lanzamiento

La puesta de largo del prototipo iniciará su itinerario internacional con un primer vistazo en Norteamérica durante la Monterey Car Week, luciendo un acabado exclusivo diseñado para la ocasión que culminará en el Pebble Beach Concours el 16 de agosto de 2026

Noticias relacionadas

Tras este primer contacto con el público, la marca británica desvelará la totalidad de los detalles de este modelo de producción en Nueva York el próximo 6 de octubre de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los principales síntomas en los ojos después de ver el eclipse solar
  2. La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
  3. El eclipse solar de hoy en Barcelona: dónde verlo y los lugares que ofrecen las mejores vistas
  4. Federico (93 años) vive oculto y sin electricidad en el bosque desde hace casi un siglo: 'No hay lagartos, no ves una culebra ni por asomo... no hay agricultura y los pájaros se van todos
  5. Alerta eclipse: retirado del mercado un nuevo modelo de gafas homologadas para ver el eclipse solar
  6. Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
  7. El gran eclipse solar total de 2027: durará más de 6 minutos y oscurecerá buena parte del planeta
  8. La DGT empieza a pintar círculos blancos en las curvas para proteger a los motoristas

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica

Una heladera para el verano: así es la nueva Gelatella Touch de Ufesa

Una heladera para el verano: así es la nueva Gelatella Touch de Ufesa

Andrés Millán, abogado: este es el contrato que debes firmar para prestar dinero sin que Hacienda lo considere una donación fraudulenta

Israel sanciona a soldados que alardearon de atar a un gazatí boca abajo a una barra de hierro

Israel sanciona a soldados que alardearon de atar a un gazatí boca abajo a una barra de hierro

Aumento de las visitas oftalmológicas en los hospitales de España a causa del eclipse de Sol

Aumento de las visitas oftalmológicas en los hospitales de España a causa del eclipse de Sol

Fernando (39 años), único habitante de un pueblo abandonado: "Nos juntamos 80 personas para evitar que el pueblo se derrumbe o caiga en el olvido"

Fernando (39 años), único habitante de un pueblo abandonado: "Nos juntamos 80 personas para evitar que el pueblo se derrumbe o caiga en el olvido"

Deep Purple entierra el hacha de guerra y acoge en escena al “miembro fundador, gran leyenda e inmortal Ritchie Blackmore”

Deep Purple entierra el hacha de guerra y acoge en escena al “miembro fundador, gran leyenda e inmortal Ritchie Blackmore”

¿Cuáles son los síntomas de daño en la retina por mirar un eclipse? ¿Cuándo se debe acudir al médico?