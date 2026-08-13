Frente a la tendencia del sector de saturar los salpicaderos con pantallas masivas, el Jaguar Type 01 propone un replanteamiento espacial basado en la arquitectura de interiores. La pieza clave del diseño es una estructura central longitudinal que recorre todo el habitáculo, dividiendo la cabina en cuatro espacios independientes y otorgando al conjunto una simetría deliberada.

Esta concepción busca recuperar la distinción del vehículo de representación al tiempo que ofrece una posición de conducción baja y envolvente, concebida para transmitir la máxima confianza al volante.

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica / Jaguar

Materiales nobles y fluidez con el exterior

La atmósfera del Type 01 huye del minimalismo frío apostando por una experiencia táctil y sensorial con elementos de clara inspiración orgánica. La paleta cromática se basa en las tonalidades del travertino y en texturas textiles artesanales, combinadas con acabados en latón que fluyen desde la consola central hacia los paneles de las puertas e integran el icónico felino de la marca.

Para reforzar la coherencia del conjunto, unos trazos de diseño continuo unen visualmente el capó con el salpicadero, borrando los límites entre la carrocería exterior y el espacio interior.

Jaguar reinventa el habitáculo convirtiendo el interior del Type 01 en una escultura arquitectónica / Jaguar

Tecnología oculta

La digitalización en el Type 01 se aplica con la premisa de no acaparar la atención, desplegando la tecnología bajo demanda únicamente cuando el conductor la requiere. Los compartimentos de almacenamiento y diversos elementos digitales permanecen ocultos a la vista para preservar una estética limpia, aportando un toque de teatralidad a la experiencia a bordo.

Entre sus soluciones destaca la pantalla ClearSight Rear View Display, ubicada en la base central del parabrisas a la misma altura visual que los retrovisores para evitar que el conductor pierda la concentración. Rawdon Glover, director general de Jaguar, recalca que “este interior inaugura una etapa creativa donde cada trayecto está pensado para convertirse en una ocasión especial”.

Calendario de lanzamiento

La puesta de largo del prototipo iniciará su itinerario internacional con un primer vistazo en Norteamérica durante la Monterey Car Week, luciendo un acabado exclusivo diseñado para la ocasión que culminará en el Pebble Beach Concours el 16 de agosto de 2026.

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Tras este primer contacto con el público, la marca británica desvelará la totalidad de los detalles de este modelo de producción en Nueva York el próximo 6 de octubre de 2026.