Sigue estas recomendaciones de la DGT para evitar accidentes de tráfico en tus vacaciones

La Dirección General de Tráfico prevé que haya millones de desplazamientos por carretera durante este verano, por lo que pide a menudo en sus redes sociales y canales de difusión mucha precaución y atención para evitar los accidentes de tráfico. Por ello, a continuación te traemos algunas de sus principales recomendaciones para poder evitarlos.

Cuidado con la fatiga al volante

El riesgo de accidente aumenta en verano hasta un 20%, según la DGT, porque el calor extremo aumenta la fatiga. En verano hay que tener mucha prudencia y extremar precauciones cuando estás conduciendo para que no tengas ningún accidente o susto. Para evitar la fatiga al volante, debes de seguir estos consejos:

Parar cada 2 horas o 200 kilómetros : Mantener una atención constante durante un tiempo prolongado produce fatiga. Por eso es importante parar a descansar cada 2 horas o 200 kilómetros , porque a partir de ese tiempo o recorrido, los errores aumentan y disminuye la atención al volante, reduciendo la capacidad de procesar información y aumentando el tiempo de reacción.

: Mantener una atención constante durante un tiempo prolongado produce fatiga. Por eso es importante , porque a partir de ese tiempo o recorrido, los errores aumentan y disminuye la atención al volante, reduciendo la capacidad de procesar información y aumentando el tiempo de reacción. Hidratarse bien y evitar comidas copiosas : En verano hay que tener siempre un refresco o agua para beber con frecuencia aunque no tengas sed. Por supuesto, nada del alcohol al volante . También hay que tener en cuenta que después de una buena comida puede aparece el cansancio, y con ello la atención disminuye.

: En verano hay que tener siempre un refresco o agua para beber con frecuencia aunque no tengas sed. Por supuesto, . También hay que tener en cuenta que después de una buena comida puede aparece el cansancio, y con ello la atención disminuye. Ventilar a menudo el habitáculo: El aire ‘contaminado’ que está dentro del vehículo reduce la concentración de oxígeno, y puede provocar somnolencia, fatiga o disminución del rendimiento. Ventilar el habitáculo aporta nuevo oxígeno dentro del vehículo, regula la temperatura y elimina el dióxido de carbono.

Evitar accidentes de tráfico

9 de cada 10 personas utilizan el coche para viajar en verano en España. Estas acciones pueden derivar en posibles retenciones en las carreteras y como consecuencia, un aumento de los accidentes de tráfico. La Dirección General de Tráfico pide mucha prudencia y respeto a las normas, y señala lo que deben de tener en cuenta los usuarios de la vía este verano:

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