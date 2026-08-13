Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarSíntomas ojos eclipsePróximos eclipsesFotos eclipseTráfico eclipseBarcelonaAeropuerto BarcelonaMessiTerremoto ColombiaSeguridad Social
instagramlinkedin

Seguridad

¡Cuidado! Una simple botella en la rueda del coche puede acabar en un robo

Este método busca provocar una reacción impulsiva del conductor para que abandone el vehículo y deje una oportunidad a los delincuentes

Una simple botella en la rueda del coche puede acabar en un robo

Una simple botella en la rueda del coche puede acabar en un robo / IA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sofía Aladro

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Encontrar una botella de plástico atrapada junto a una de las ruedas del coche puede parecer una simple casualidad, pero también puede ser una señal de alerta. Esta técnica consiste en colocar una botella aplastada entre el neumático y el paso de rueda para provocar un ruido inesperado cuando el vehículo comienza a circular y conseguir que el conductor se detenga para comprobar qué ocurre.

La maniobra suele realizarse en la rueda trasera del lado del acompañante, una zona que resulta menos visible para quien accede al coche desde el puesto de conducción. Cuando el vehículo se pone en marcha, la botella queda aplastada contra el neumático y produce un sonido que puede hacer pensar en una avería o un problema con la rueda. Es entonces cuando puede producirse el robo, mientras el conductor baja a inspeccionar el vehículo, otra persona puede aprovechar para acceder al habitáculo o incluso intentar llevarse el coche.

¿Cómo actuar?

La reacción más importante ante una situación de este tipo es evitar actuar por impulso. Si se escucha un ruido extraño después de arrancar, lo recomendable es detenerse en un lugar seguro, apagar el motor, retirar las llaves y cerrar el vehículo antes de comprobar qué ha ocurrido. Dejar el coche encendido o las puertas abiertas, aunque sea durante unos segundos, puede facilitar que otra persona aproveche el descuido.

También conviene prestar atención al entorno antes de abandonar el vehículo, especialmente si el coche estaba estacionado en una zona poco concurrida. Una comprobación rápida alrededor del automóvil antes de arrancar puede permitir detectar objetos extraños y evitar que la situación llegue a convertirse en una oportunidad para los delincuentes.

Cuidado con estas otras trampas

La botella no es la única estrategia utilizada para conseguir que un conductor abandone su vehículo. También pueden recurrir a falsos avisos sobre una avería, pequeños golpes provocados mientras el coche está detenido o incluso peticiones de ayuda destinadas a desviar la atención. El objetivo es siempre similar, generar una reacción inmediata que deje el vehículo desprotegido.

Noticias relacionadas

Para reducir el riesgo, es aconsejable estacionar siempre que sea posible en lugares iluminados, con tránsito de personas o vigilancia, y no dejar bolsos, teléfonos, ordenadores u otros objetos de valor a la vista. También ayuda tener las llaves preparadas antes de acercarse al coche y cerrar las puertas nada más entrar. En definitiva, revisar rápidamente el entorno y no actuar por impulso ante un imprevisto puede ser suficiente para evitar convertirse en un blanco fácil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Federico (93 años) vive oculto y sin luz en el bosque desde hace casi un siglo: 'La vida es muy corta, estamos aquí cuatro días, hay que portarse bien y lo que venga
  2. Daniel Sancho ataca con dureza a su madre Silvia Bronchalo: 'Jamás la maltrató
  3. La DGT empieza a pintar círculos blancos en las curvas para proteger a los motoristas
  4. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) lo confirma: estas son las zonas de España con mayor riesgo de sufrir un terremoto
  5. Audiencias TV ayer | Silvia Intxaurrondo vuelve líder a la vez que 'El grand Prix' y 'En tierra lejana' se reparten una noche muy reñida
  6. Terremoto en Colombia, en directo: muertos, heridos, nuevas replicas y última hora del seísmo
  7. Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por mirar al Sol, pide no ver el eclipse: 'Me da miedo cómo la gente va con niños y todo
  8. La R-Aeroport encara la recta final tras una década de obras: Adif entrega la infraestructura y FGC busca maquinistas

¡Cuidado! Una simple botella en la rueda del coche puede acabar en un robo

¡Cuidado! Una simple botella en la rueda del coche puede acabar en un robo

La camiseta feminista para ver el eclipse de la ministra Morant de la que todos hablan: "La cabeza de una mujer es más grande que el espacio"

La camiseta feminista para ver el eclipse de la ministra Morant de la que todos hablan: "La cabeza de una mujer es más grande que el espacio"

¿Cuáles son los síntomas de daño en la retina por mirar un eclipse? ¿Cuándo se debe acudir al médico?

¿Cuáles son los síntomas de daño en la retina por mirar un eclipse? ¿Cuándo se debe acudir al médico?

Cuba 'celebra' los 100 años de Fidel Castro entre la indiferencia y la supervivencia

Cuba 'celebra' los 100 años de Fidel Castro entre la indiferencia y la supervivencia

El Gobierno y el PP acotan la reunión sobre Ceuta a la ayuda económica y evitarán debatir sobre el reparto menores

El Gobierno y el PP acotan la reunión sobre Ceuta a la ayuda económica y evitarán debatir sobre el reparto menores

La oficialidad del catalán en la UE continúa encallada y sin perspectivas de desbloqueo

La oficialidad del catalán en la UE continúa encallada y sin perspectivas de desbloqueo

Giro en las autonomías con la VPO: dos de cada tres ya impiden liberalizar sus viviendas públicas

Giro en las autonomías con la VPO: dos de cada tres ya impiden liberalizar sus viviendas públicas

El ultra Farage busca la reelección como diputado en pleno escándalo por las donaciones y con su partido en horas bajas

El ultra Farage busca la reelección como diputado en pleno escándalo por las donaciones y con su partido en horas bajas