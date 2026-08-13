Las balizas V-16 baten su récord de uso durante el verano por el aumento de los desplazamientos

El inicio de las vacaciones de verano ha traído consigo un importante incremento del uso de las balizas V-16 en las carreteras españolas. El aumento de los viajes y de las incidencias mecánicas propias de esta época ha provocado que las activaciones de este sistema de señalización alcancen niveles nunca vistos desde que su utilización pasó a ser obligatoria el pasado 1 de enero.

Los datos reflejan que la media diaria de activaciones ha pasado de 1.763 a 2.661 durante el arranque de la temporada estival, lo que supone un incremento cercano al 50%. Este crecimiento coincide con el periodo de mayor movilidad del año, cuando millones de conductores se desplazan por las carreteras para iniciar sus vacaciones.

Mayor tráfico, más incidencias

El comportamiento de las activaciones mantiene un patrón claro a lo largo del verano. Los viernes y las jornadas previas a puentes y operaciones especiales de tráfico son los momentos en los que más conductores recurren a la baliza V-16 para señalizar una avería o una incidencia en la vía.

El máximo registrado se produjo el 31 de julio, con 3.192 activaciones en un solo día. También se superaron las 3.000 el 3 y el 6 de julio, mientras que durante la mayor parte del mes las cifras permanecieron por encima de las 2.500 diarias. En cambio, los sábados y, especialmente, los domingos registran menos avisos al haberse completado gran parte de los desplazamientos.

La movilidad confirma la utilidad de la baliza V-16

El patrón no es exclusivo del verano. Situaciones similares ya se habían registrado en otras fechas de gran movilidad, como la víspera del Día del Trabajador o antes del festivo de San Isidro en la Comunidad de Madrid, cuando el aumento de los desplazamientos también se tradujo en un mayor número de incidencias en carretera.

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Esta tendencia confirma la creciente implantación de las balizas V-16 como sistema de señalización de emergencias. Su utilización permite advertir con mayor rapidez de la presencia de un vehículo detenido y mejorar su visibilidad para el resto de conductores, contribuyendo a reforzar la seguridad en la vía.