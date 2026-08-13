Audi ha marcado un nuevo punto de inflexión en la industria de la automoción al completar el desarrollo del Audi Nuvolari en tan solo 405 días desde el primer boceto conceptual hasta la fabricación del prototipo listo para circular. Este avance responde a una nueva metodología de trabajo fundamentada en equipos interdisciplinares autónomos que integran a especialistas en diseño, aerodinámica, propulsión y tecnología del vehículo con líneas directas de comunicación.

Como destaca el CEO de la compañía, Gernot Döllner, el proyecto demuestra la capacidad de la firma para acelerar la innovación bajo el lema de la marca. Por su parte, Rouven Mohr, responsable de Desarrollo Técnico, confirma que se trata del vehículo de carretera más rápido y potente fabricado por la marca hasta la fecha.

Audi Nuvolari: 405 días para concebir el superdeportivo más potente de la historia de la marca / Audi

Un itinerario de pruebas por toda Europa

El desarrollo dinámico del superdeportivo implicó un despliegue coordinado a lo largo de diversos puntos estratégicos del continente europeo. El proceso comenzó con los primeros trazos estéticos en Ingolstadt y la construcción ligera en la planta de Neckarsulm.

Posteriormente, la resistencia del vehículo se puso a prueba en las condiciones de frío extremo en Laponia, para continuar con la puesta a punto del chasis en el sur de España y los ensayos aerodinámicos en el túnel de viento. La fase final de velocidad extrema y ajuste técnico tuvo lugar en los trazados de Nardò en Italia y Neustadt an der Donau en Alemania.

Puesta a punto con experiencia en la Fórmula 1

Los pilotos del equipo Audi Revolut F1, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, asumieron un papel clave en la fase de rodaje y calibración. Bortoleto llevó al límite el prototipo en el circuito de Nardò destacando su aceleración y sonoridad, mientras que Hülkenberg probó las capacidades del sistema en Neustadt, elogiando una potencia total que supera los 1.000 CV.

El debut del modelo se dividió entre su presentación internacional en Antibes el 4 de junio de 2026 y su puesta en escena dinámica en el marco del Gran Premio de Mónaco, enclave considerado idóneo por la directiva para mostrar el rendimiento ante el público.

Audi Nuvolari: 405 días para concebir el superdeportivo más potente de la historia de la marca / STEFAN BOGNER

Lenguaje estético galardonado y eficiencia técnica

El Audi Nuvolari supone además la primera plasmación en serie del nuevo lenguaje de diseño de la marca, un aspecto que le ha valido el reconocimiento internacional con el galardón Design of the Year en los CAR Genius Awards celebrados en Reino Unido. El jurado valoró la claridad y sobriedad aportadas a un segmento caracterizado por la sobrecarga visual.

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En el ámbito técnico y mecánico, el modelo homologa cifras preliminares de consumo combinado de 11,3 litros a los 100 kilómetros y un consumo eléctrico de 7,8 kWh/100 km, registrando unas emisiones de CO2 de 270 gramos por kilómetro que combinan prestaciones extremas con tecnología electrificada.