Verano
El 45% de los traslados por avería se concentran en verano: claves para actuar con seguridad en carretera
Julio y agosto registran los mayores picos de traslados de vehículos, con trayectos medios de 360 kilómetros hasta el taller habitual
El periodo estival se consolida como el momento más crítico del año para la movilidad por carretera. Cerca del 45% de los traslados de vehículos motivados por accidentes o averías mecánicas se producen entre los meses de junio y septiembre, coincidiendo con las operaciones salida y los desplazamientos masivos por vacaciones.
La concentración de incidencias alcanza su punto máximo durante el mes de agosto, que acapara por sí solo el 16,2% de los servicios anuales, seguido de cerca por julio con un 12,7%. Al tratarse de viajes vacacionales, estos trayectos de asistencia implican recorridos de larga distancia que promedian 360 kilómetros desde el punto del incidente hasta el taller de referencia en la localidad de residencia del conductor.
Pautas esenciales para proteger a los ocupantes
Ante una inmovilización imprevista en la vía, la prioridad absoluta debe ser garantizar la seguridad del conductor y de sus acompañantes mientras se aguarda el auxilio. La primera medida consiste en hacer visible el automóvil encendiendo las luces de emergencia y apartándose del flujo del tráfico hacia el arcén o una zona habilitada. Sin necesidad de salir del habitáculo, se debe colocar la señal luminosa V-16 en la parte superior del vehículo.
Si las condiciones permiten abandonar el coche con seguridad, todos los ocupantes deben ponerse el chaleco reflectante antes de descender, haciéndolo siempre por el lado opuesto a la circulación. Posteriormente, es fundamental alejarse de la calzada y situarse resguardados tras las barreras de seguridad, evitando en todo momento permanecer junto al automóvil o caminar por el arcén.
Atención a los menores y gestión del auxilio
Cuando se viaja con niños, la gestión del estrés resulta determinante para evitar situaciones de peligro sobre la calzada. Los menores deben permanecer en el interior del vehículo con sus sistemas de retención infantil bien abrochados hasta que un adulto compruebe que el entorno es completamente seguro para el desembarco.
Asimismo, se debe contactar de inmediato con los servicios de asistencia y, si la gravedad del suceso lo requiere, avisar al teléfono de emergencias 112 para coordinar la intervención de la Guardia Civil de Tráfico o asistencia sanitaria. En ningún caso se debe intentar reparar la avería por cuenta propia si existe el mínimo riesgo para la integridad física.
La respuesta tras el incidente
Garantizar que el automóvil regrese a su punto de origen sin generar mayores contratiempos al usuario requiere un dispositivo especializado de transporte y custodia. En este ámbito opera Carset, empresa española fundada en 2009 y especializada en la logística para la automoción y el traslado de vehículos para compañías aseguradoras.
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