¡Ojo! Usar uno de estos soportes para el móvil en el coche puede costarte 100 euros

Utilizar el móvil como GPS se ha convertido en algo habitual entre los conductores, pero la ubicación del soporte puede ser motivo de sanción. Llevarlo colocado en una zona que reduzca la visibilidad sobre la carretera puede suponer una multa de 100 euros, aunque el teléfono esté apagado y el conductor no lo esté manipulando.

La clave está en el artículo 19 del Reglamento General de Circulación, que establece que la superficie acristalada del vehículo debe permitir una visibilidad diáfana de la vía. La normativa no prohíbe los soportes para el móvil, pero sí permite sancionar aquellos casos en los que su colocación interfiera en el campo visual del conductor.

Cuidado con donde colocas el soporte

No todos los soportes instalados en el parabrisas son motivo de sanción. Lo determinante es que no reduzcan la visión del conductor. Un dispositivo colocado en la zona central de la luna delantera puede resultar problemático si tapa una parte del campo visual, mientras que otros emplazamientos pueden no suponer ninguna infracción.

Entre las opciones más adecuadas están las rejillas de ventilación o las zonas del salpicadero que no interfieran en la visión frontal. Además, el soporte debe quedar bien sujeto para evitar que se desprenda durante la marcha y provoque una distracción.

Manipular el móvil supone una sanción mucho mayor

La multa de 100 euros por falta de visibilidad es independiente de las sanciones relacionadas con el uso del teléfono. Sujetar el móvil con la mano mientras se conduce supone 200 euros y la pérdida de 6 puntos, incluso si el vehículo está detenido ante un semáforo.

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Si el teléfono está colocado en un soporte pero el conductor lo manipula durante la marcha, la sanción también asciende a 200 euros, aunque en este caso se pierden 3 puntos. Por ello, lo recomendable es programar el GPS antes de iniciar el trayecto y utilizar comandos de voz si es necesario modificar la ruta.