El Mini Countryman prepara su versión más aventurera hasta la fecha

Mini prepara una nueva propuesta para los amantes de la aventura. La marca está desarrollando un vehículo especialmente pensado para salir del asfalto y ya lo está poniendo a prueba en algunos de los terrenos más exigentes de Estados Unidos, antes de presentarlo oficialmente el próximo otoño.

Aunque todavía no se han desvelado todos los detalles, todo apunta a que se trata de una nueva variante del Mini Countryman, con una orientación mucho más aventurera y capacidades todoterreno. La marca la presenta como una edición especial del SUV compacto y, por el momento, el vehículo que está utilizando en las pruebas es todavía un prototipo de desarrollo.

Este nuevo Countryman ha afrontado ya su último gran reto en las Montañas Rocosas, donde Mini lo ha sometido a pruebas sobre caminos de grava, terrenos rocosos, rutas de montaña y fuertes desniveles. Las condiciones cambiantes de esta zona de Estados Unidos permiten comprobar su resistencia y comportamiento lejos de las carreteras convencionales.

Mini participará en el Rebelle Rally 2026

Ahora, Mini ha anunciado que esta versión participará por primera vez en el Rebelle Rally 2026, una de las competiciones de navegación todoterreno más exigentes de Estados Unidos y reservada exclusivamente a mujeres.

La prueba recorre unos 1.500 kilómetros por los desiertos de Nevada, California y, este año, también Utah. Uno de sus elementos más particulares es que las participantes deben orientarse utilizando mapas, brújula y libro de ruta, poniendo a prueba tanto la capacidad de navegación como el trabajo en equipo.

Al volante del nuevo Mini estará la piloto estadounidense Felicia Killman, mientras que la copiloto será Erika Ferrer, miembro del Grupo BMW en México y con experiencia en diferentes competiciones de rally.

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Con este proyecto, MINI recupera además una parte importante de su historia deportiva. El Mini Cooper S original ganó el Rally de Montecarlo en 1964, 1965 y 1967, mientras que la marca también ha construido una trayectoria reciente en grandes pruebas todoterreno como el Rally Dakar.