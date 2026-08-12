La marca de coches que tiene su propio 'Eclipse' desde hace décadas

Hoy el cielo tiene un protagonista muy concreto, el eclipse; pero este fenómeno astronómico también ha dejado su huella en el mundo del automóvil. De hecho, Mitsubishi lleva más de tres décadas utilizando el nombre Eclipse para algunos de sus modelos más diferentes entre sí.

Lo curioso es que la denominación ha terminado dando nombre a coches que poco tienen que ver unos con otros. El primero fue un deportivo de los años 90, después llegó un descapotable, más tarde un SUV y, ahora, un modelo completamente eléctrico.

El Mitsubishi Eclipse original: un deportivo que nació en 1989

Para encontrar el origen del nombre hay que viajar hasta 1989, cuando Mitsubishi comenzó a vender en Estados Unidos un nuevo coupé deportivo. El nombre Eclipse hacía referencia a un caballo de carreras británico del siglo XVIII que permaneció invicto en 26 carreras.

El Eclipse se convirtió rápidamente en uno de los modelos más reconocibles de Mitsubishi en Estados Unidos. Era un coupé de cuatro plazas, con una carrocería baja y deportiva y motores de gasolina, entre ellos un 2.0 turbo. La primera generación estuvo disponible con diferentes configuraciones mecánicas y, en Estados Unidos, también hubo versiones con tracción integral.

Mitsubishi Eclipse de primera generación. / Mitsubishi

En 1994 llegó la segunda generación del Mitsubishi Eclipse, que mantuvo la fórmula del coupé deportivo, pero introdujo una carrocería más ancha y unas formas más redondeadas. La marca ofrecía versiones con motor 2.0 turbo de hasta 230 CV y el modelo continuó contando con versiones de tracción integral en determinados mercados.

La segunda generación también dio lugar a una variante que acabaría convirtiéndose en una de las más reconocibles del modelo: el Eclipse Spyder. Mitsubishi lanzó el Spyder en mayo de 1996, transformando el coupé en un descapotable de cuatro plazas.

Tercera generación: el Eclipse cambia de personalidad

En 1999 llegó la tercera generación. El deportivo volvió a crecer y adoptó un diseño más musculoso. La gama siguió teniendo un Eclipse coupé y un Eclipse Spyder descapotable, y entre sus mecánicas apareció un V6 de 3.0 litros. El Eclipse continuaba siendo un deportivo pensado principalmente para el mercado norteamericano, donde había conseguido convertirse en uno de los modelos más conocidos de Mitsubishi.

Mitsubishi Eclipse de cuarta generación. / Wikicommons

En 2005 llegó la cuarta y última generación del Mitsubishi Eclipse original. El modelo mantuvo la carrocería coupé y volvió a ofrecer una variante Spyder. Esta generación coincide además con el momento en el que el Eclipse alcanzó una enorme popularidad entre los aficionados a los deportivos japoneses, el tuning y la cultura del automóvil de los años 2000.

La última generación del Mitsubishi Eclipse. / Alexander Migl/Wikicommons

De hecho, mientras que el coupé de segunda generación fue el icónico coche verde de Brian O'Conner en la primera entrega de Fast & Furious, la variante Spyder de tercera generación tuvo su gran momento de gloria pintada de morado y conducida por Roman Pearce en 2 Fast 2 Furious.

El Mitsubishi Eclipse Spyder que apareció en la franquicia Fast and Furious. / Wikicommons

La producción del Eclipse terminó en 2011, poniendo punto final a más de dos décadas de historia del deportivo.

Mitsubishi recuperó el nombre... para un SUV

Mitsubishi decidió recuperar el nombre en 2017, pero no para crear un nuevo coupé: lo utilizó para bautizar un SUV compacto.

Así nació el Mitsubishi Eclipse Cross, presentado mundialmente en el Salón de Ginebra de 2017. El nombre combinaba la denominación del antiguo deportivo con la palabra "Cross", en referencia a su condición de crossover. El nuevo Eclipse Cross poco tenía que ver con aquel coupé de los años 90. Era un SUV de cinco plazas con una posición de conducción elevada y una carrocería de estilo coupé.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. / Mitsubishi

En 2020, Mitsubishi presentó una actualización del Eclipse Cross que incorporaba una importante novedad: por primera vez, el modelo podía contar con un sistema híbrido enchufable. El Eclipse Cross PHEV utilizaba un sistema de propulsión con dos motores eléctricos y tracción a las cuatro ruedas, acompañado por un motor de gasolina de 2,4 litros.

La versión híbrida enchufable comenzó a venderse en Japón a finales de 2020 y llegó a Europa en febrero de 2021.

Y el Mitsubishi Eclipse ha terminado siendo eléctrico

Mitsubishi presentó en 2025 un nuevo Eclipse Cross desarrollado como vehículo eléctrico de batería para Europa. El modelo se fabrica en Francia y representa una transformación todavía mayor respecto al Eclipse original.

Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

El nuevo SUV eléctrico utiliza una batería de 87 kWh y ofrece una potencia máxima de 160 kW, equivalentes a 218 CV. Su autonomía llega aproximadamente a 600 kilómetros según el ciclo WLTP. Además, Mitsubishi ha previsto ampliar la gama con una segunda batería durante 2026.

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El resultado es una evolución difícil de imaginar cuando apareció el primer Mitsubishi Eclipse: aquel coupé deportivo de finales de los años 80 ha terminado convertido en un SUV eléctrico.