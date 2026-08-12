¿Cuánta energía solar puede aprovechar un coche eléctrico en condiciones normales?

El eclipse total de hoy reducirá la generación fotovoltaica peninsular en aproximadamente 5 GW hacia las ocho y media de la tarde, lo que equivale a cerca del 13% de la demanda máxima en una jornada típica de verano. Aunque Red Eléctrica ha reforzado sus reservas sin prever impactos en el suministro por coincidir con el descenso natural de la radiación, este fenómeno pone en evidencia la ingente cantidad de energía que el territorio recibe a diario.

Con una radiación solar bruta que oscila entre los 1.500 y 2.000 kilovatios hora por metro cuadrado al año en España, el sector de la automoción explora desde hace tiempo cómo capitalizar esa radiación directamente sobre las carrocerías de los vehículos eléctricos.

Células de alta eficiencia sobre la carrocería

Aprovechar esa radiación no busca impulsar el coche directamente en marcha, lo que requeriría decenas de kilovatios impracticables sobre la superficie de un automóvil, sino acumular energía durante las horas de estacionamiento y circulación. Prototipos como el Nissan Ariya Solar demuestran la viabilidad técnica de esta integración instalando 3,8 metros cuadrados de células de silicio de alta eficiencia repartidas en el capó, el techo y el portón posterior.

Gracias a la tecnología de contactos posteriores interdigitados, que elimina la rejilla metálica frontal ofreciendo un acabado negro uniforme, este tipo de módulos alcanza un rendimiento del 24,3% y una potencia máxima de 688 vatios pico, superando en casi dos puntos la media de las instalaciones fotovoltaicas residenciales.

Nissan Ariya Solar / Nissan

Retos técnicos y almacenamiento en baja tensión

La conversión de potencia nominal en kilómetros reales se enfrenta a pérdidas considerables por sombras, curvatura de la chapa, elevada temperatura y vibraciones mecánicas. El sombreado de edificios o árboles durante el estacionamiento puede restar hasta un 35% de la producción potencial. Para mitigar las pérdidas por curvatura, el sistema fragmenta las células en cadenas independientes.

Asimismo, para evitar los consumos parásitos que supondría activar la red de alta tensión del vehículo cada vez que luce el Sol, la energía captada se almacena primero en una batería auxiliar de 12 voltios y 1,28 kilovatios hora. Este acumulador secundario recoge los vatios durante todo el día de forma pasiva antes de transferirlos a la batería principal de tracción.

Autonomía ganada y menor dependencia del enchufe

Los resultados prácticos de esta tecnología arrojan cifras muy significativas para el uso cotidiano en zonas de alta insolación. En ciudades como Barcelona, este tipo de integración solar aporta una media de 17,6 kilómetros diarios de autonomía adicional, pudiendo alcanzar los 23 kilómetros en jornadas especialmente favorables.

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Para un conductor con un recorrido promedio de 6.000 kilómetros al año, este aporte fotovoltaico permite reducir la frecuencia de recarga en el enchufe entre un 35% y un 65%, pasando de realizar unas 23 sesiones de carga anuales a tan solo ocho. La tecnología demuestra así que la superficie expuesta de un turismo convencional puede asumir una parte relevante de la movilidad urbana diaria.