En 1999, BMW transformó el mercado del automóvil al presentar la primera entrega del BMW X5, inaugurando la categoría SAV (Sports Activity Vehicle) y dando origen a la saga BMW X. Fabricado desde el primer día en la planta estadounidense de Spartanburg (Carolina del Sur), este modelo acumula ya más de 3,1 millones de unidades comercializadas a lo largo de más de dos décadas de constante evolución técnica.

El BMW X5 cumple cinco generaciones de innovación y tecnología / BMW

Primera generación (1999-2006): el nacimiento de un concepto pionero

Desvelado en el Salón de Detroit (NAIAS) de 1999 bajo el código interno E53, el primer X5 demostró que las aptitudes fuera del asfalto podían convivir con un comportamiento dinámico ágil en carretera. Debutó con mecánicas de seis cilindros en línea de 3.0 litros y bloques V8 de 4,4 litros, incorporando con el tiempo versiones diésel y la potente variante 4.8is de 360 CV.

Un hito de esta época fue el prototipo BMW X5 Le Mans del año 2000: montaba un motor V12 de 6,0 litros con 700 CV derivado de la competición, con el que Hans-Joachim Stuck completó una vuelta a Nürburgring Nordschleife en apenas 7:49 minutos.

Segunda generación (2006-2013): la barrera del primer millón y la garra M

Lanzada en 2006 con el código E70, la segunda entrega estrenó un sistema de tracción total BMW xDrive profundamente rediseñado y una oferta de motores que alcanzaba los 408 CV en gasolina y los 381 CV en diésel.

En 2010, la gama alcanzó el hito del primer millón de unidades vendidas, impulsada en parte por la llegada en 2009 del BMW X5 M. Este modelo hizo historia al convertirse en el primer vehículo de la división de altas prestaciones en montar un motor turboalimentado: un V8 de 4,4 litros con 555 CV capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos.

Tercera generación (2013-2018): eficiencia aerodinámica e hibridación enchufable

La saga F15/F85 recurrió al programa BMW EfficientDynamics para optimizar la aerodinámica y reducir consumos. Introdujo por primera vez una alternativa diésel de cuatro cilindros y 2.0 litros (218 CV, elevada después a 231 CV), disponible también con propulsión trasera sDrive. La máxima potencia quedaba reservada para los 575 CV de la variante M, mientras que la transmisión automática de ocho velocidades pasó a ser de serie en toda la gama.

El punto de inflexión llegó en 2015 con el BMW X5 xDrive40e iPerformance, el primer modelo de serie de la marca en incorporar un esquema híbrido enchufable, entregando 313 CV de potencia conjunta.

El BMW X5 cumple cinco generaciones de innovación y tecnología / BMW

Cuarta generación (2018-2026): suspensión neumática y la vía del hidrógeno

Con la arquitectura G05/F95, el SUV bávaro amplió sus dimensiones e introdujo tecnologías de chasis inéditas como la suspensión neumática en ambos ejes, la Dirección Activa Integral o la opción de una tercera fila de asientos. Su oferta abarcó desde versiones diésel quad-turbo de 400 CV hasta los 625 CV del BMW X5 M Competition, pasando por híbridos enchufables de hasta 489 CV.

Además, esta generación sirvió de plataforma de pruebas para la movilidad del futuro a través de la flota piloto del BMW iX5 Hydrogen, sometida a ensayos globales desde 2023.

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