Coches eléctricos
Uno de cada cuatro cargadores eléctricos en España está fuera de servicio
El país dispone de 56.682 cargadores públicos operativos, pero un 23,9% de los instalados permanece fuera de servicio por averías, problemas de conexión u otras incidencias
Sofía Aladro
La red pública de recarga española sigue creciendo, pero el aumento de instalaciones no se está traduciendo por completo en más puntos disponibles para los conductores. A cierre de junio de 2026, España contaba con 56.682 cargadores operativos, mientras que otros 17.821 permanecían instalados pero sin poder utilizarse.
La cifra supone que prácticamente uno de cada cuatro puntos de recarga existentes no está actualmente disponible. Si todas las instalaciones estuvieran funcionando, la red pública alcanzaría los 74.503 cargadores, una diferencia especialmente relevante en un momento en el que cada vez más conductores optan por vehículos eléctricos o híbridos enchufables.
La red de cargadores eléctricos crece, pero miles siguen parados
Durante el segundo trimestre del año se añadieron 1.605 nuevos puntos de recarga de acceso público, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al trimestre anterior. El problema es que una parte de la infraestructura ya instalada continúa sin prestar servicio, reduciendo la red que realmente pueden utilizar los conductores.
Entre las causas se encuentran las averías, el mal estado de algunos equipos o la falta de conexión a la red eléctrica. Esta última cuestión supone uno de los principales obstáculos para poner en funcionamiento nuevos cargadores. Mientras tanto, la demanda sigue aumentando, durante los seis primeros meses de 2026 se matricularon 141.143 turismos electrificados, que ya representan el 21,8% de las ventas de turismos en España.
El reto va más allá de instalar cargadores
Para los conductores, disponer de un cargador instalado no garantiza que puedan utilizarlo cuando lo necesiten. Encontrarse con un punto fuera de servicio puede obligar a modificar una ruta, recorrer más kilómetros o buscar una alternativa, algo especialmente problemático en trayectos largos. Por ello, contar con una infraestructura operativa resulta tan importante como continuar ampliando el número de instalaciones.
La asociación de fabricantes ANFAC reclama además una fuente oficial y unificada que reúna información actualizada sobre la red de recarga. El objetivo sería que los usuarios pudieran consultar antes de desplazarse si un cargador está disponible y cuánto cuesta utilizarlo. De esta forma, el crecimiento de la infraestructura no dependería únicamente de cuántos puntos se instalan, sino también de que estos funcionen y ofrezcan información fiable a quienes necesitan utilizarlos.
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