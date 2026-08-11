ECLIPSE SOLAR
¿Se podrá conducir durante el eclipse solar? La DGT aclara las normas y multas para el 12 de agosto
Tráfico confirma que sí está permitido circular durante el evento, pero establece duras sanciones por conductas de riesgo
Sofía Aladro
La respuesta corta es sí. La normativa de tráfico no prohíbe ponerse al volante durante el eclipse solar que cruzará España el próximo 12 de agosto de 2026. Sin embargo, la DGT advierte de que el despliegue especial en las carreteras no será el de una jornada habitual, ya que el cambio de luminosidad y la afluencia masiva de vehículos obligará a extremar las precauciones.
Aunque circular está permitido, la DGT ha activado un plan especial publicado en el BOE que impone restricciones a los vehículos pesados en varias comunidades autónomas e intensifica los controles para evitar colapsos en las carreteras. Además, las autoridades recuerdan que el riesgo en carretera no lo genera el fenómeno, sino las conductas imprudentes que puedan realizar los conductores para intentar observar el eclipse mientras conducen.
¿Qué está prohibido hacer al volante durante el eclipse?
Una de las infracciones más graves y vigiladas será detener el vehículo en el arcén para contemplar el cielo. Esta imprudencia está castigada con sanciones de 200 euros, una cifra que puede elevarse a los 500 euros si los agentes consideran que la parada genera un peligro inminente para la circulación. Asimismo, utilizar el móvil para grabar o tomar fotos al volante se sanciona con 200 euros y la pérdida de 6 puntos.
Otro aspecto crucial aclarado por Tráfico es el uso de protección ocular. Está rotundamente prohibido conducir con las gafas homologadas para la observación solar, ya que su elevado nivel de filtrado reduce drásticamente la visión de la calzada y los elementos del tráfico. Llevar a cabo esta práctica se considera conducción negligente y conlleva importantes sanciones.
Consejos y obligaciones para circular
Para garantizar la seguridad durante los minutos de oscuridad, la DGT obliga a encender las luces de cruce con antelación. Puesto que el sol estará muy bajo sobre el horizonte, se recomienda bajar el parasol para evitar deslumbramientos directos, mantener una distancia de seguridad superior a la habitual y adaptar la velocidad ante posibles frenazos repentinos.
Si tu objetivo es viajar para disfrutar del eclipse, las autoridades indican buscar con tiempo áreas de descanso o aparcamientos habilitados. Para el retorno, Tráfico insiste en no emprender la marcha inmediatamente después de que finalice el eclipse, sino demorar la salida una o dos horas para no quedar atrapado en las retenciones masivas previstas en las vías.
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