Motos
Maletas, bolsas y más: los accesorios que pueden hacer más fácil viajar en moto este verano
Hay una serie de accesorios que no deberían faltarte si vas a hacer un viaje largo durante tus vacaciones de verano
Con el verano, los viajes largos en moto se convierten en el plan perfecto para los amantes de la carretera. Pero antes de arrancar, conviene tener en cuenta algunos consejos que pueden marcar la diferencia entre una aventura inolvidable y una llena de imprevistos, como llevar un par de guantes de repuesto o planificar bien el itinerario que se va a llevar a cabo.
No obstante, además de estos básicos, también hay una serie de accesorios que, a día de hoy, los motoristas más experimentados consideran imprescindibles y que deberías tener en cuenta de cara a tus viajes de este verano:
1. Maletas, bolsas y mochilas
El equipaje debe adaptarse tanto al tipo de moto como a la duración del viaje. Las maletas rígidas ofrecen máxima protección frente a golpes y lluvia; las blandas son ligeras y fáciles de montar; las bolsas de asiento aumentan capacidad sin afectar la maniobrabilidad, y las mochilas de depósito permiten tener a mano objetos esenciales sin bajarse de la moto. Cada una cumple una función específica según el estilo del motorista y su ruta.
2. Soportes para el móvil
Este tipo de soportes mantienen los dispositivos electrónicos en un lugar visible y accesible sin distraer al conductor, lo que es fundamental para seguir rutas, recibir indicaciones y mantener la comunicación en carretera. Estos soportes deben ser resistentes a vibraciones y fáciles de instalar.
3. Cargadores portátiles y sistemas de carga integrados
Estos accesorios aseguran que los dispositivos electrónicos, como smartphones, GPS o cámaras, estén siempre cargados durante el viaje. La falta de acceso a puntos de carga en carretera hace imprescindible contar con estas soluciones para no perder conectividad ni funcionalidades esenciales.
4. Bolsas de hidratación
Mantenerse hidratado es especialmente importante en verano. Podemos optar por una mochila de hidratación si nos gusta el off-road u optar por integrar una bolsa compatible con nuestra chaqueta. Todas ellas, permiten beber sin necesidad de detenerse ni quitarse el casco.
5. Intercomunicadores
Ya sea para hablar con el pasajero, con otros motoristas del grupo o para recibir instrucciones del GPS, los intercomunicadores mejoran la experiencia de viaje. Es importante encontrar uno que ofrezca buena autonomía, conexión Bluetooth, cancelación de ruido y fácil integración con cascos modulares o integrales.
6. Fundas impermeables
Incluso en verano, la lluvia puede sorprender durante un viaje. Las fundas impermeables protegen mochilas, maletas, móviles y GPS del agua, evitando daños en el equipamiento o en objetos personales. Son ligeras, fáciles de guardar y una inversión imprescindible para quien viaja con frecuencia.
En conclusión, viajar en moto durante el verano es una experiencia única que requiere una preparación adecuada. Contar con los accesorios correctos no solo mejora la comodidad y la seguridad, sino que también permite disfrutar al máximo de cada kilómetro recorrido.
- La fiscal general crea una red nacional de fiscales especialistas en jurado popular tras confirmarse que se celebrará el de Begoña Gómez
- Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse por 'irregularidades' en los filtros y 'riesgo de lesiones oculares
- Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
- Jueces y fiscales discrepan sobre la red de fiscales para el jurado: de la especialización necesaria a las 'dudas razonables' por el caso Begoña
- Colombia estremecida por un terremoto de magnitud 7,4 que obliga al Gobierno a declarar la situación de 'desastre nacional
- Boris y Rosa, más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
- La queja de la mujer de Abascal: 'Santi en Ceuta. Por aquí en tres días, tres niños hospitalizados... uno detrás de otro
- José Manuel Parada no se calla tras la defunción de 'Cine de barrio' tal y como lo conocemos: 'Necesitaba una actualización, pero no de esta manera