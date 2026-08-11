Maletas, bolsas y más: los accesorios que pueden hacer más fácil viajar en moto este verano

Con el verano, los viajes largos en moto se convierten en el plan perfecto para los amantes de la carretera. Pero antes de arrancar, conviene tener en cuenta algunos consejos que pueden marcar la diferencia entre una aventura inolvidable y una llena de imprevistos, como llevar un par de guantes de repuesto o planificar bien el itinerario que se va a llevar a cabo.

No obstante, además de estos básicos, también hay una serie de accesorios que, a día de hoy, los motoristas más experimentados consideran imprescindibles y que deberías tener en cuenta de cara a tus viajes de este verano:

1. Maletas, bolsas y mochilas

El equipaje debe adaptarse tanto al tipo de moto como a la duración del viaje. Las maletas rígidas ofrecen máxima protección frente a golpes y lluvia; las blandas son ligeras y fáciles de montar; las bolsas de asiento aumentan capacidad sin afectar la maniobrabilidad, y las mochilas de depósito permiten tener a mano objetos esenciales sin bajarse de la moto. Cada una cumple una función específica según el estilo del motorista y su ruta.

2. Soportes para el móvil

Este tipo de soportes mantienen los dispositivos electrónicos en un lugar visible y accesible sin distraer al conductor, lo que es fundamental para seguir rutas, recibir indicaciones y mantener la comunicación en carretera. Estos soportes deben ser resistentes a vibraciones y fáciles de instalar.

3. Cargadores portátiles y sistemas de carga integrados

Estos accesorios aseguran que los dispositivos electrónicos, como smartphones, GPS o cámaras, estén siempre cargados durante el viaje. La falta de acceso a puntos de carga en carretera hace imprescindible contar con estas soluciones para no perder conectividad ni funcionalidades esenciales.

4. Bolsas de hidratación

Mantenerse hidratado es especialmente importante en verano. Podemos optar por una mochila de hidratación si nos gusta el off-road u optar por integrar una bolsa compatible con nuestra chaqueta. Todas ellas, permiten beber sin necesidad de detenerse ni quitarse el casco.

5. Intercomunicadores

Ya sea para hablar con el pasajero, con otros motoristas del grupo o para recibir instrucciones del GPS, los intercomunicadores mejoran la experiencia de viaje. Es importante encontrar uno que ofrezca buena autonomía, conexión Bluetooth, cancelación de ruido y fácil integración con cascos modulares o integrales.

6. Fundas impermeables

Incluso en verano, la lluvia puede sorprender durante un viaje. Las fundas impermeables protegen mochilas, maletas, móviles y GPS del agua, evitando daños en el equipamiento o en objetos personales. Son ligeras, fáciles de guardar y una inversión imprescindible para quien viaja con frecuencia.

Noticias relacionadas

En conclusión, viajar en moto durante el verano es una experiencia única que requiere una preparación adecuada. Contar con los accesorios correctos no solo mejora la comodidad y la seguridad, sino que también permite disfrutar al máximo de cada kilómetro recorrido.