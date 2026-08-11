Lamborghini
El Lamborghini Miura SV cumple 55 años, el origen de una de las siglas más míticas de Lamborghini
Presentado en 1971, este modelo marcó un antes y un después en la historia de la marca gracias a sus mejoras mecánicas, su mayor rendimiento y su filosofía
Sofía Aladro
El Lamborghini Miura SV celebra este año el 55º aniversario de su lanzamiento, una fecha que recuerda el nacimiento de uno de los modelos más influyentes de la historia de la firma italiana. Presentado como la versión más avanzada del Miura, el SV no solo supuso la culminación del proyecto iniciado cinco años antes, sino que también dio origen a la denominación Super Veloce, reservada desde entonces para las versiones más prestacionales de sus deportivos con motor V12.
Desarrollado a partir de la experiencia obtenida con los Miura P400 y Miura S, el SV mantuvo la arquitectura que convirtió al modelo en un referente, con el motor V12 de 3,9 litros colocado en posición transversal por delante del eje trasero, pero incorporó importantes mejoras destinadas a aumentar tanto las prestaciones como la estabilidad y la facilidad de conducción.
Más potencia y un comportamiento más refinado
Entre las principales novedades figuraba la evolución del propulsor V12, cuya potencia alcanzó los 385 CV y un par motor de 388 Nm. Estas cifras permitían al Miura SV acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 5,5 segundos y superar los 290 km/h de velocidad máxima, situándose entre los automóviles de producción más rápidos de comienzos de la década de 1970.
El modelo también introdujo importantes avances técnicos. Lamborghini separó los circuitos de lubricación del motor y la transmisión, mejorando su fiabilidad y durabilidad. A ello se sumaron una suspensión revisada, un eje trasero más ancho, un chasis optimizado y frenos de disco ventilados. Modificaciones que hicieron del SV un coche más estable, preciso y controlable a altas velocidades.
Un diseño que marcó una época
Además de los cambios mecánicos, el Miura SV incorporó una imagen diferenciada respecto a sus predecesores. Eliminó las características "pestañas" que rodeaban los faros y ensanchó los pasos de rueda traseros para alojar neumáticos de mayores dimensiones, unas modificaciones que respondían tanto a criterios estéticos como funcionales.
Más de cinco décadas después de su debut, el Miura SV continúa siendo una de las referencias más importantes en la historia de Lamborghini. Su combinación de prestaciones, innovación y diseño convirtió a la denominación Super Veloce en un símbolo de las versiones más extremas de la marca, un legado que sigue presente en algunos de sus modelos más exclusivos.
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