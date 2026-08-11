El GAC AION V llega a España con cinco estrellas EuroNCAP

El GAC AION V ya está listo para iniciar su comercialización en España y lo hace con una importante carta de presentación: cinco estrellas Euro NCAP, la máxima calificación que concede el organismo europeo independiente encargado de evaluar la seguridad de los vehículos nuevos.

El SUV eléctrico ha superado los exigentes ensayos de EuroNCAP con buenos resultados en las cuatro áreas analizadas. Ha obtenido un 88% en protección de ocupantes adultos, un 85% en protección infantil, un 79% en protección de peatones y ciclistas y un 78% en sistemas de asistencia a la conducción.

Siete airbags y una estructura preparada para los impactos

Uno de los aspectos destacados en las pruebas es la protección de los ocupantes adultos. El AION V cuenta con una carrocería de 4,60 metros de longitud fabricada con aceros de alta resistencia, diseñada para absorber y distribuir la energía generada en caso de impacto y mantener protegido el habitáculo.

A esta estructura se suma un sistema de retención formado por siete airbags, entre ellos un airbag central delantero o 'distal', que se despliega entre los ocupantes de las plazas delanteras para reducir el riesgo de lesiones provocadas por el contacto entre ellos durante una colisión.

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La protección de los niños también obtuvo una de las puntuaciones más elevadas del modelo, con un 85%. Las pruebas de EuroNCAP evalúan, entre otros aspectos, el comportamiento del vehículo en impactos frontales y laterales y la capacidad de los sistemas de retención para proteger a los ocupantes infantiles.

El AION V obtuvo un 79% en protección de usuarios vulnerables de la vía, una categoría que incluye principalmente a peatones y ciclistas y el apartado de asistencia a la conducción se saldó con un 78%, completando así las cuatro áreas que EuroNCAP utiliza para determinar la valoración global del vehículo.

Este SUV eléctrico incorpora además 13 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que utilizan cámaras y sensores para vigilar el entorno del vehículo y ayudar al conductor a prevenir o reducir las consecuencias de un accidente. Entre ellos se encuentran la frenada automática de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril y diferentes sistemas de prevención de colisiones.

Cinco estrellas para toda la gama europea

Según GAC, las cinco estrellas Euro NCAP se aplican a toda la gama comercializada en Europa, por lo que todos los clientes reciben el mismo estándar de seguridad. Para la marca, este resultado supone además un respaldo a su estrategia de expansión en el mercado europeo, donde las pruebas de EuroNCAP se han convertido en una de las principales referencias para comparar la seguridad de los vehículos.

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“Las cinco estrellas EuroNCAP son una de las mejores cartas de presentación posibles”, señala Julián Alonso, presidente de Grupo Invicta, importador oficial de GAC en España. El resultado demuestra el compromiso de la marca con "la innovación, la calidad y la seguridad".