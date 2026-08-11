La DGT empieza a pintar círculos blancos en las curvas para proteger a los motoristas

La DGT está incorporando nuevas marcas viales diseñadas específicamente para mejorar la seguridad de los motoristas en las carreteras. Se trata de unos círculos blancos pintados sobre el asfalto que indican a los conductores de motocicletas la posición que deben mantener al afrontar determinadas curvas para reducir el riesgo de colisión con vehículos que circulan en sentido contrario.

La medida responde a la elevada siniestralidad de este colectivo, uno de los más vulnerables de la carretera. En 2025 fallecieron 304 motoristas, una cifra especialmente preocupante teniendo en cuenta que muchos de los accidentes graves se producen en curvas, donde una trazada incorrecta o una velocidad excesiva pueden provocar que el cuerpo del motorista invada el carril contrario.

Así funcionan los círculos blancos

Las marcas se colocan cerca de la línea central de la carretera, antes o durante una curva considerada peligrosa. Su función es indicar al motorista que debe mantenerse alejado del eje central y circular por el lado contrario a los círculos. De esta forma, al inclinarse durante la curva, el cuerpo del conductor permanece dentro de su propio carril y se reduce la posibilidad de invadir la trayectoria de los vehículos que circulan en sentido contrario.

Además de marcar la posición adecuada durante la curva, estas señales pretenden alertar de posibles peligros en la vía, como cambios en el trazado, superficies deslizantes u otras circunstancias que puedan aumentar el riesgo de accidente. La intención es que el motorista adapte su conducción y afronte la curva con mayor margen de seguridad.

Una medida que llega desde Austria

España ya ha comenzado a probar este sistema. En 2024, el Servei Català de Trànsit realizó un primer ensayo con círculos blancos siguiendo el modelo utilizado en Austria, país que lleva años estudiando diferentes marcas sobre el asfalto para mejorar la seguridad de los motoristas. La DGT también ha probado otras soluciones, como líneas perpendiculares destinadas a ayudar a mantener la distancia de seguridad.

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Los resultados obtenidos en Austria son uno de los principales motivos para extender esta medida. Según el KFV, organismo austríaco especializado en seguridad vial, los círculos blancos consiguieron reducir los siniestros de motocicletas hasta un 80% en los tramos donde se aplicaron.