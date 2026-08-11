Del crossover que cambió el segmento B-SUV a la versión eléctrica: los 15 años del Nissan Juke

En 2010, el Nissan Juke salió por primera vez al mercado y no se parecía demasiado a nada de lo que había entonces en los concesionarios. Era un coche que o lo amabas o lo odiabas, pero que revolucionó su segmento gracias a una fórmula original. Quince años después, aquella fórmula se ha convertido en moda: los SUV pequeños y los crossover urbanos son ahora una de las categorías más importantes del mercado.

Ahora, el Nissan Juke se prepara para estrenar su tercera generación será completamente eléctrica. Hasta que esta salga al mercado, este modelo ya ha superado los 1,5 millones de clientes en Europa y sigue, como el primer día, apostando por la unión entre diseño, tecnología y eficiencia.

El coche que no quería parecerse a los demás

Cuando Nissan presentó el Juke en 2010, el segmento de los SUV urbanos todavía no tenía la dimensión que tiene actualmente. La marca mezcló en un mismo coche elementos propios de un SUV, las dimensiones y agilidad de un compacto y una silueta con ciertos rasgos de coupé.

Restyling de la primera generación. / Nissan

El resultado fue un coche difícil de encajar en las categorías tradicionales. Su diseño, con formas muy marcadas y una estética inspirada en las motocicletas y los deportivos, podía gustar más o menos, pero tenía una característica difícil de discutir: era reconocible a primera vista.

Aquella apuesta terminó funcionando. El Juke ayudó a popularizar una fórmula que hoy utilizan prácticamente todos los grandes fabricantes: un crossover urbano de dimensiones contenidas, posición de conducción elevada y una imagen más aventurera que la de un utilitario convencional.

15 años del Juke sin renunciar al diseño

El Nissan Juke en 2019 en Barcelona. / .

La segunda generación llegó en 2019 y supuso una evolución importante. Nissan mejoró la tecnología, la conectividad y la calidad percibida del modelo, además de incorporar nuevos sistemas de asistencia a la conducción. No obstante, el Juke siguió manteniendo una imagen fácilmente reconocible en un momento en el que muchos SUV empezaban a compartir cada vez más rasgos de diseño.

Y esa filosofía también se trasladó a algunas de las versiones y prototipos más llamativos de su historia. El ejemplo más extremo es probablemente el Juke-R, que llevó al pequeño crossover la tecnología del Nissan GT-R. También llegaron el Juke NISMO, el Juke Ministry of Sound o el Juke Crawler, propuestas que demostraban hasta dónde podía llegar la idea original del modelo.

Nissan Juke Fuji Sunset Buggy / Nissan

En 2021, Nissan volvió a llevarla a un terreno completamente diferente con el Juke Fuji Sunset Buggy. El Fuji Sunset Buggy transformó el Juke en una especie de buggy de playa inspirado en los modelos de los años setenta y en la cultura del surf. El concept incorporaba neumáticos todoterreno y soportes para transportar tablas de surf y estaba pintado en el tono Fuji Sunset, inspirado en los colores anaranjados del atardecer sobre el monte Fuji.

El Juke cambia de motor, pero no de filosofía

El nuevo Juke será el primero de la saga con propulsión 100% eléctrica. Nissan lo considera la mayor transformación en la historia del modelo. La nueva generación se fabricará en Sunderland, Reino Unido, y estará desarrollada sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos.

También cambia el lenguaje de diseño. Nissan señala al concept Hyper Punk como una de sus principales fuentes de inspiración, con superficies más escultóricas y formas geométricas que buscan mantener el carácter visual que siempre ha distinguido al Juke.

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En 2010 Nissan apostó por un crossover que no se parecía demasiado a los demás coches de su categoría. Ahora convierte ese mismo modelo en eléctrico mientras el mercado europeo avanza hacia una nueva generación de vehículos.