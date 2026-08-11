Comprar un coche usado puede costarte casi 4.000 euros más según dónde lo hagas

Comprar un coche usado no cuesta lo mismo en toda España y es que dependiendo de en qué provincia se realice la operación se pueden encontrar mejores o peores ofertas. Los datos de Ancove correspondientes a julio de 2026 sitúan el precio medio nacional del turismo usado en 13.401 euros. Sin embargo, hay provincias donde el precio medio supera ampliamente los 15.000 euros y otras en las que apenas rebasa los 11.000.

La diferencia entre comprar en una u otra provincia alcanza la mayor diferencia, 3.955 euros, entre Madrid, la provincia con el precio medio más elevado, y Almería, que se encuentra en el extremo contrario.

Madrid es la provincia más cara para comprar un coche usado

Madrid encabeza el ranking con un precio medio de 15.308 euros, muy por encima de la media nacional. El turismo usado cuesta allí casi 1.900 euros más que en el conjunto de España. A continuación aparecen Toledo, con 14.273 euros, Sevilla, con 13.799 euros, Málaga, con 13.781 euros, y Barcelona, con 13.726 euros.

También superan los 13.500 euros de media Vizcaya, con 13.604 euros, y Guipúzcoa, con 13.566 euros. Zaragoza, Cádiz y Valencia completan las primeras posiciones del ranking.

El precio elevado de Madrid tiene además una explicación relacionada con el propio mercado. La Comunidad de Madrid concentra una proporción elevada de vehículos usados relativamente recientes: alrededor del 60% de las ventas corresponden a coches de menos de ocho años. Son vehículos que tienen un precio superior por incorporar tecnologías y equipamientos más modernos.

¿Dónde están los coches de segunda mano más baratos?

En el otro extremo aparece Almería, con un precio medio de 11.353 euros. Es la provincia con el turismo usado más barato de España entre las que aparecen en la comparación de Ancove. Le siguen Santa Cruz de Tenerife, con 11.259 euros, Ourense, con 11.483 euros, Lugo, con 11.775 euros, y Tarragona, con 12.139 euros. También se encuentran por debajo de los 12.500 euros Teruel, Cuenca, Jaén y Zamora.

En este caso conviene tener en cuenta dos particularidades. Por un lado, Canarias cuenta con un régimen fiscal diferente, por lo que sus precios no son directamente comparables con los del resto del territorio. Por otro, Ceuta y Melilla también presentan particularidades fiscales y aparecen en los extremos de la clasificación.

Las provincias donde más sube el precio

Soria es la provincia donde más se ha encarecido el turismo usado durante el último año, con una subida del 10,6%. Le siguen Zamora, con un 10,2%, Huesca, con un 9,1%, León, con un 8,6%, y Segovia, con un 8,5%. También registran incrementos superiores al 6% Cáceres, Palencia y Granada.

Es curioso ver cómo en Madrid, con los coches más caros, el precio medio ha subido un 1,2%, muy inferior a la media nacional del 2,7%.

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Igualmente, aunque el turismo usado se encarece en 16 de las 17 comunidades autónomas, el comportamiento por provincias es más desigual. Álava registra la mayor caída, del 2,4%, seguida de Cuenca, con un 2%, Jaén, con un 1,9%, Lugo, con un 1,8%, y Santa Cruz de Tenerife, con un 1,5%.