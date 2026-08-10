Ojo con el consumo de alcohol y drogas al volante ya que peligra tu carnet de conducir...y puedes perder la vida

El consumo de alcohol y drogas es totalmente incompatible con la conducción. Eso es una realidad. Mantener la atención al volante es primordial y cualquier elemento externo que implique una dejación de esta labor supone asumir múltiples riesgos que van desde una sanción económica, pérdida de puntos del carnet de conducir (o del propio permiso), la cárcel y en el peor de los casos, la muerte.

En verano, las fiestas en las zonas vacacionales, los jóvenes saliendo de marcha por las discotecas de la costa, el parkineo (consumo de alcohol en los aparcamientos de las discotecas, porque dentro el alcohol es más caro), las familias desplazándose a comer cerca de la playa o de la montaña, suponen un constante ir y venir de vehículos. En muchos de los casos, la mayoría por suerte, todo fluye con normalidad, pero hay un número elevado de situaciones peligrosas y conductas irresponsables que pueden acabar conllevando incluso la muerte. No solo del propio conductor inconsciente bajo los efectos del alcohol y/o las drogas, sino de las personas que le acompañan u otros que se encuentren en otro vehículo o en la calzada. Conclusión: Tolerancia Cero.

Cuesta, da pereza, y mucha gente es de la secta del "no pasa nada es un momentito, controlo". Pero sigue sieno necesario que las personas, todas, sean conscientes de que si se toma alcohol (y por supuesto, drogas) no hay que coger el volante. Es un mantra que no hay que dejar de repetir. Cada vez más conductores apuestan por la cordura, pero sigue habiendo muchos (demasiados) casos que acaban mal, muy mal.

La mitad de las muertes

En 2025, la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico habían consumido alguna sustancia tóxica. El 49,9% de los que perdieron la vida en la carretera (sometidos a autopsia y análisis toxicológico) dieron positivo en alcohol, drogas y/o psicofármacos. En cifras absolutas, fueron 446 personas de un total de 894 víctimas mortales de accidente analizadas. 9 de cada 10 eran varones. Así lo refleja la Memoria elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) con la colaboración de siete Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico.

Los resultados toxicológicos fueron positivos al alcohol en un 32,4% del total de conductores fallecidos, a drogas en el 20,9% y a psicofármacos en el 17%. Cabe destacar que en el 20,3% de conductores fallecidos la tasa de alcohol detectada era superior a 1,20 g/L.

¿Cuáles son los límites?

Partiendo de la base que la idea es lograr una tolerancia cero hacia los infractores, recordemos los líímites de alcoholemia en España 2026 : conductor general: 0,25 mg/l en aire / 0,50 g/l en sangre; profesionales y noveles: 0,15 mg/l / 0,30 g/l; menores de edad: 0,00 mg/l. Superar 0,60 mg/l en aire es delito penal (art. 379.2 CP) con posible cárcel de 3 a 6 meses.

No nos cansaremos de repetir que el consumo de alcohol es incompatible con la conducción. Sin embargo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial establece unos márgenes técnicos para determinar cuándo una conducta es sancionable administrativamente y cuándo se convierte en un delito penal. Siempre que no se pierda la vida en el siniestro.

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Así que, ojo con el alcohol. Y las drogas. No merece la pena arriesgarse a perder el carnet, ir a la cárcel, o morir en el camino por querer hacerse el más chulo del pueblo. En esos casos, como decía un entrenador de baloncesto, "lo pero de perder no es la derrota, si no la cara de gilipollas que se te queda".