Arranca la producción del nuevo BMW i3, que reconfigura la histórica planta de Múnich

El nuevo BMW i3 ya ha comenzado a salir de la línea de producción en la histórica planta de Múnich, una fábrica especialmente importante para la marca y que está a punto de convertirse en un centro de producción exclusivamente eléctrico.

El i3 es el segundo modelo de la Neue Klasse, después del BMW iX3, y tiene un papel especialmente relevante dentro de esta nueva generación de vehículos. Por primera vez, la tecnología desarrollada para la Neue Klasse llega a una de las familias más importantes de BMW: la Serie 3.

La Serie 3 lleva décadas siendo uno de los pilares de la marca y la planta de Múnich está ligada a este modelo desde 1975. Desde entonces, más de nueve millones de unidades han salido de sus líneas de producción. Ahora, esta misma fábrica comienza a producir un modelo eléctrico que representa el siguiente paso para BMW.

La Serie 3 es uno de los pilares de BMW. / BMW

El nuevo i3 recupera así una denominación que BMW ya utilizó para su pequeño eléctrico lanzado en 2013, aunque el concepto es ahora muy diferente. El nuevo modelo forma parte de la gama principal de BMW y se convierte en uno de los coches encargados de llevar la Neue Klasse a un público mucho más amplio.

BMW abrió los pedidos a mediados de junio y asegura que la respuesta está siendo especialmente positiva. La marca afirma que el coche ya registra una fuerte demanda incluso antes de su lanzamiento comercial.

Cuatro años para transformar una fábrica histórica

La llegada del nuevo BMW i3 también es la culminación de cuatro años de trabajo en la planta de Múnich. BMW ha tenido que adaptar buena parte de sus instalaciones para poder fabricar los nuevos modelos eléctricos sin detener la producción. Durante este proceso se ha construido un nuevo taller de carrocería, una nueva nave de montaje y diferentes áreas logísticas. También se ha incorporado una nueva nave de entrega, que actualmente está en fase de pruebas.

La fábrica de Múnich solo producirá coches eléctricos. / BMW

La transformación se ha realizado mientras la fábrica continuaba funcionando y manteniendo una producción de hasta 1.000 vehículos al día. Una parte importante de las instalaciones, aproximadamente un tercio de la superficie de la planta, ha sido remodelada para adaptarse a las necesidades de la Neue Klasse.

El resultado es una fábrica más automatizada y digitalizada, pero también más eficiente. BMW asegura que el inicio de la producción del i3 permitirá reducir otro 10% los costes de fabricación en Múnich gracias a la optimización de los procesos, la automatización, la digitalización y las nuevas tecnologías asociadas a la arquitectura de la Neue Klasse.

Múnich fabricará solo coches eléctricos desde 2027

El cambio que está experimentando la planta va mucho más allá del nuevo i3. BMW ha confirmado que, a partir de 2027, Múnich producirá exclusivamente vehículos totalmente eléctricos.

Los pedidos del BMW i3 están abiertos desde junio. / BMW

El BMW i3 es, por tanto, uno de los primeros pasos de una transformación mucho más profunda. En los próximos años llegarán nuevos modelos de la Neue Klasse que permitirán mantener la actividad de la fábrica y consolidar su papel dentro de la estrategia eléctrica de BMW.

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La transformación tampoco se limita a Múnich. El nuevo i3 se fabrica dentro de una red de producción que conecta diferentes instalaciones del grupo: las baterías de alto voltaje de sexta generación llegarán desde la nueva planta de Irlbach-Straßkirchen, en Baviera; el motor eléctrico Gen6 se fabricará en Steyr, Austria; mientras que la carcasa de aluminio del motor llegará desde la planta de Landshut, en Alemania.