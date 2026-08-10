La electrificación en el sector del transporte comercial ligero sigue superándose. Modelos como la Maxus eDeliver 5 demuestran que una furgoneta con pegatina CERO puede afrontar desplazamientos interurbanos y trayectos de larga distancia con total garantía, combinando eficiencia con una más que notable capacidad operativa.

En una prueba de uso real por carretera -completando un trayecto hasta Almazán (Soria) con equipamiento voluminoso (4 bicis) en su zona posterior-, la eDeliver 5 ha demostrado una solidez de marcha y una gestión energética que permiten realizar viajes de media distancia sin necesidad de realizar paradas intermedias de recarga.

Maxus eDeliver 5: una furgoneta eléctrica que amplía las fronteras del transporte comercial / F.Á.

Estética moderna con 163 CV de potencia

En cuanto a la estética, la Maxus eDeliver 5 rompe con la sobriedad que estamos acostumbrados a ver en los vehículos industriales. Su frontal presenta trazos limpios e integrados, destacando los faros Full LED, el paragolpes delantero en el color de la carrocería y las llantas de aleación de 16 pulgadas (que vienen de serie).

Su frontal presenta trazos limpios e integrados, destacando los faros Full LED, el paragolpes delantero en el color de la carrocería y las llantas de aleación de 16 pulgadas / F.Á.

En cuanto a sus dimensiones, la versión estándar (L1H1) mide 4,8 m de largo, 1,8 m de ancho y 1,9 m de alto, con una distancia entre ejes de 3,1 mm. Para necesidades de mayor volumen, la gama dispone también de la variante L2H1, cuya longitud alcanza los 5,2 m.

En lo que a potencia se refiere, la eDeliver 5 equipa un motor eléctrico en el eje delantero que rinde 120 kW (163 CV) y ofrece 240 Nm de par motor, lo que garantiza una respuesta ágil e inmediata. El sistema se alimenta de una batería con 64 kWh, la cual homologa hasta 335 km de autonomía en ciclo combinado WLTP y hasta 489 km en uso urbano. Para la recarga en ruta, admite corriente continua (CC) de hasta 70 kW, lo que nos ha permitido pasar del 20% al 80% de la batería en unos 35 minutos.

En lo relativo a la zona de carga, la variante L1H1 ofrece un volumen total de 6,6 m³ (que asciende a 7,5 m³ en la versión L2H1) y soporta una carga útil de hasta 1.200 kg / F.Á.

Tecnología de turismo y máxima capacidad útil

En el interior, la eDeliver 5 ofrece un entorno de trabajo funcional y cómodo para tres ocupantes. El puesto de conducción destaca por su ergonomía y por elementos de confort como los asientos y el volante multifunción calefactables, mientras que el apartado digital está presidido por un cuadro de instrumentos LCD y una pantalla táctil central de 12,3 pulgadas compatible -de forma inalámbrica- con Apple CarPlay y Android Auto. Asimismo, cuenta con una cámara panorámica de 360° que facilita de manera considerable las maniobras en espacios reducidos.

En lo relativo a la zona de carga, la variante L1H1 ofrece un volumen total de 6,6 m³ (que asciende a 7,5 m³ en la versión L2H1) y soporta una carga útil de hasta 1.200 kg. En medidas, esto se traduce en una anchura entre pasos de rueda de 1,2 m y una altura interior de 1,4 m, lo que permite transportar objetos de gran longitud o volumen y cargarlos con facilidad a través de sus puertas traseras y de la puerta lateral deslizante.

En el interior, la eDeliver 5 ofrece un entorno de trabajo funcional y cómodo para tres ocupantes / F.Á.

Un precio más que asumible

La Maxus eDeliver 5 se posiciona como una opción muy equilibrada dentro del mercado de comerciales eléctricos, aportando una combinación idónea entre capacidad de carga, tecnología a bordo y una autonomía realista para todo tipo de trayectos.

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En la oferta comercial de la marca en España, la Maxus eDeliver 5 parte desde una tarifa promocional cercana a los 29.300 € (incluyendo promociones e incentivos oficiales), situándose su precio de lista en torno a los 46.500 € antes de descuentos. De serie, la marca ofrece una garantía de 5 años o 160.000 km para el vehículo y de 8 años o 200.000 km para la batería de 64 kWh.