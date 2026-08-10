Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Begoña GómezCeutaEclipse solarGafas eclipseTiroteo HospitaletCine de barrioAlquiler pisosViviendaEnvasesHilario PinoOihane Mateos
instagramlinkedin

Prueba

Maxus eDeliver 5: una furgoneta eléctrica que amplía las fronteras del transporte comercial

Con 163 CV y batería de 64 kWh, destaca también por su habitabilidad, elevado nivel tecnológico y un volumen de carga de hasta 7,5 m³

Maxus eDeliver 5: una furgoneta eléctrica que amplía las fronteras del transporte comercial

Maxus eDeliver 5: una furgoneta eléctrica que amplía las fronteras del transporte comercial / F.Á.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La electrificación en el sector del transporte comercial ligero sigue superándose. Modelos como la Maxus eDeliver 5 demuestran que una furgoneta con pegatina CERO puede afrontar desplazamientos interurbanos y trayectos de larga distancia con total garantía, combinando eficiencia con una más que notable capacidad operativa.

En una prueba de uso real por carretera -completando un trayecto hasta Almazán (Soria) con equipamiento voluminoso (4 bicis) en su zona posterior-, la eDeliver 5 ha demostrado una solidez de marcha y una gestión energética que permiten realizar viajes de media distancia sin necesidad de realizar paradas intermedias de recarga.

Maxus eDeliver 5: una furgoneta eléctrica que amplía las fronteras del transporte comercial

Maxus eDeliver 5: una furgoneta eléctrica que amplía las fronteras del transporte comercial / F.Á.

Estética moderna con 163 CV de potencia

En cuanto a la estética, la Maxus eDeliver 5 rompe con la sobriedad que estamos acostumbrados a ver en los vehículos industriales. Su frontal presenta trazos limpios e integrados, destacando los faros Full LED, el paragolpes delantero en el color de la carrocería y las llantas de aleación de 16 pulgadas (que vienen de serie). 

Su frontal presenta trazos limpios e integrados, destacando los faros Full LED, el paragolpes delantero en el color de la carrocería y las llantas de aleación de 16 pulgadas

Su frontal presenta trazos limpios e integrados, destacando los faros Full LED, el paragolpes delantero en el color de la carrocería y las llantas de aleación de 16 pulgadas / F.Á.

En cuanto a sus dimensiones, la versión estándar (L1H1) mide 4,8 m de largo, 1,8 m de ancho y 1,9 m de alto, con una distancia entre ejes de 3,1 mm. Para necesidades de mayor volumen, la gama dispone también de la variante L2H1, cuya longitud alcanza los 5,2 m.

En lo que a potencia se refiere, la eDeliver 5 equipa un motor eléctrico en el eje delantero que rinde 120 kW (163 CV) y ofrece 240 Nm de par motor, lo que garantiza una respuesta ágil e inmediata. El sistema se alimenta de una batería con 64 kWh, la cual homologa hasta 335 km de autonomía en ciclo combinado WLTP y hasta 489 km en uso urbano. Para la recarga en ruta, admite corriente continua (CC) de hasta 70 kW, lo que nos ha permitido pasar del 20% al 80% de la batería en unos 35 minutos.

En lo relativo a la zona de carga, la variante L1H1 ofrece un volumen total de 6,6 m³ (que asciende a 7,5 m³ en la versión L2H1) y soporta una carga útil de hasta 1.200 kg

En lo relativo a la zona de carga, la variante L1H1 ofrece un volumen total de 6,6 m³ (que asciende a 7,5 m³ en la versión L2H1) y soporta una carga útil de hasta 1.200 kg / F.Á.

Tecnología de turismo y máxima capacidad útil

En el interior, la eDeliver 5 ofrece un entorno de trabajo funcional y cómodo para tres ocupantes. El puesto de conducción destaca por su ergonomía y por elementos de confort como los asientos y el volante multifunción calefactables, mientras que el apartado digital está presidido por un cuadro de instrumentos LCD y una pantalla táctil central de 12,3 pulgadas compatible -de forma inalámbrica- con Apple CarPlay y Android Auto. Asimismo, cuenta con una cámara panorámica de 360° que facilita de manera considerable las maniobras en espacios reducidos.

En lo relativo a la zona de carga, la variante L1H1 ofrece un volumen total de 6,6 m³ (que asciende a 7,5 m³ en la versión L2H1) y soporta una carga útil de hasta 1.200 kg. En medidas, esto se traduce en una anchura entre pasos de rueda de 1,2 m y una altura interior de 1,4 m, lo que permite transportar objetos de gran longitud o volumen y cargarlos con facilidad a través de sus puertas traseras y de la puerta lateral deslizante.

En el interior, la eDeliver 5 ofrece un entorno de trabajo funcional y cómodo para tres ocupantes

En el interior, la eDeliver 5 ofrece un entorno de trabajo funcional y cómodo para tres ocupantes / F.Á.

Un precio más que asumible

La Maxus eDeliver 5 se posiciona como una opción muy equilibrada dentro del mercado de comerciales eléctricos, aportando una combinación idónea entre capacidad de carga, tecnología a bordo y una autonomía realista para todo tipo de trayectos.

Noticias relacionadas

En la oferta comercial de la marca en España, la Maxus eDeliver 5 parte desde una tarifa promocional cercana a los 29.300 € (incluyendo promociones e incentivos oficiales), situándose su precio de lista en torno a los 46.500 € antes de descuentos. De serie, la marca ofrece una garantía de 5 años o 160.000 km para el vehículo y de 8 años o 200.000 km para la batería de 64 kWh.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Boris y Rosa, más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
  2. José Pablo López despide a Javier Ruiz tras no poder evitar su marcha a La Séptima con un mensaje de afecto: 'Gracias por resistir tanta campaña
  3. Audiencias TV ayer sábado: Gonzalo Miró se impone a 'laSexta Xplica' desde La 2 y revalida el dominio de ''Malas lenguas' en las tertulias políticas del sábado noche
  4. La sequía del Danubio deja al descubierto restos de un mamut y los cimientos del puente más largo que los romanos proyectaron sobre el río
  5. Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años
  6. Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
  7. Las empresas afrontan dificultades para cumplir la norma que le obliga a reducir el contenido de plástico de los envases
  8. Turistas ‘sintecho’: “¿Pagar 100 euros por una noche? Prefiero dormir en la playa que pagar un hotel en Barcelona”

Óscar López tacha de "caradura moral" a Ayuso por la venta del ático

Trabajos de la UME en el incendio forestal de Niebla (Huelva)

El 'eclipse del siglo' del 12 de agosto coincidirá con el momento álgido de lluvia de estrellas de las Perseidas

El 'eclipse del siglo' del 12 de agosto coincidirá con el momento álgido de lluvia de estrellas de las Perseidas

El plazo para solicitar ayudas para los alumnos con necesidades de apoyo educativo en Catalunya termina el 10 de septiembre

El plazo para solicitar ayudas para los alumnos con necesidades de apoyo educativo en Catalunya termina el 10 de septiembre

Defensa y Guardia Civil cancelan todos los permisos de los militares y los guardias en Ceuta en previsión de nuevas entradas masivas de migrantes

Confirmado: los padres con hijos menores de 12 años pueden pedir teletrabajo sin perder sueldo

Confirmado: los padres con hijos menores de 12 años pueden pedir teletrabajo sin perder sueldo

Barcelona abre un expediente a una pastelería por el gigante queso con ojos de su fachada

Barcelona abre un expediente a una pastelería por el gigante queso con ojos de su fachada

Directo | Catalunya retransmitirá el eclipse solar desde el Observatori de l'Ebre

Directo | Catalunya retransmitirá el eclipse solar desde el Observatori de l'Ebre