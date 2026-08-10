Hispano Suiza Carmen Sagrera: así funciona el software que gestiona 1.115 CV sin restar protagonismo al conductor

En un panorama automovilístico dominado por la sobrecarga de pantallas, avisos sonoros y sistemas de asistencia invasivos, Hispano Suiza defiende una postura disidente. Con la llegada del Carmen Sagrera -su tercer hypercar 100% eléctrico dotado de 820 kW de potencia (1.115 CV), 1.160 Nm de par y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,6 segundos-, la marca barcelonesa demuestra que la innovación más avanzada debe trabajar en segundo plano para potenciar las sensaciones al volante en lugar de sustituir al conductor.

Hispano Suiza Carmen Sagrera / Hispano Suiza

Potencia y control sin interferencias

El núcleo de esta propuesta es el Hispano Suiza Driver Dynamics (HSDD), un software propio de control dinámico diseñado para coordinar la tracción, la estabilidad y la entrega de potencia de manera fluida y casi imperceptible. La tecnología actúa como una capa de protección discreta que acompaña la maniobra respetando en todo momento el criterio de quien conduce:

Capacidad de cómputo avanzada: El sistema procesa más de 200 millones de instrucciones por segundo a partir de la información continua que transmiten más de 100 sensores distribuidos por el chasis, la batería y la unidad de potencia.

El sistema procesa más de a partir de la información continua que transmiten más de distribuidos por el chasis, la batería y la unidad de potencia. Control vectorial y eficiencia: Engloba módulos como el Grip Enhancement System (tracción), el Active Yaw Modulation (estabilidad) y el Electronic Torque Stabiliser, capaz de aplicar par negativo de forma independiente en las ruedas traseras para mejorar el paso por curva y ganar autonomía mediante la regeneración energética.

Engloba módulos como el Grip Enhancement System (tracción), el Active Yaw Modulation (estabilidad) y el Electronic Torque Stabiliser, capaz de aplicar par negativo de forma independiente en las ruedas traseras para y mediante la regeneración energética. Puesta a punto de competición: Calibrado intensivamente en circuito y carretera abierta bajo la supervisión del expiloto de Fórmula 1 Luis Pérez-Sala, el HSDD deja un margen amplio de libertad al conductor, interviniendo solo cuando es estrictamente necesario de forma progresiva.

Hispano Suiza Carmen Sagrera / Hispano Suiza

Telemetría al servicio del concepto 'Gentleman Driver'

La arquitectura electrónica del Carmen Sagrera monitoriza constantemente variables como el ángulo y velocidad del volante, la aceleración en los tres ejes (XYZ), la presión de frenado, la temperatura de los motores y la batería, e incluso la altitud sobre el nivel del mar. Toda esta masa de datos se traduce en un comportamiento dinámico predecible e intuitivo que elimina las interferencias entre la máquina y quien la maneja.

"En Hispano Suiza entendemos la tecnología como una herramienta para intensificar el placer de conducción, no para reemplazarlo. El sistema Hispano Suiza Driver Dynamics coordina cada intervención para actuar únicamente cuando es necesario, de una forma precisa, natural y coherente con el carácter del vehículo", explica Juan Fernández, Chief Technical Officer de la compañía.

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De este modo, el Carmen Sagrera reinterpreta el espíritu del ‘Gentleman Driver’ en la era de los superdeportivos eléctricos al combinar una cifra de potencia altísima con un refinamiento electrónico que convierte cada aceleración y cada trazada en una experiencia de conducción pura, auténtica y profundamente emocional.