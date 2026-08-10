Así ha evolucionado el precio de los coches usados desde 2019: siguen estando más caros, pero hay un cambio

El precio de los coches usados sigue aumentando en España, pero lo hace cada vez más despacio. En julio, el turismo de segunda mano se encareció un 2,7% respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar un precio medio de 13.401 euros, según los datos de Ancove. Es la menor subida registrada en lo que va de año y confirma una tendencia que ya comenzó a apreciarse en primavera: después de varios años de fuertes incrementos, el mercado de ocasión empieza a contener sus precios.

La evolución de los últimos meses muestra claramente ese cambio. En enero, el precio medio de los turismos usados aumentaba un 4,8% interanual. En mayo todavía lo hacía un 4%, pero la subida se redujo al 3,1% en junio y al 2,7% en julio. Además, entre junio y julio el precio medio bajó un 0,3%. El cambio, aunque parezca pequeño, muestra una nueva dirección del mercado de segunda mano y una reconfiguración del mismo.

El coche usado cuesta ahora más que antes de la pandemia

En julio de 2019, antes de la pandemia, el precio medio de un coche de segunda mano en España era de 12.100 euros. Un año después había caído hasta 10.468 euros, en plena paralización del mercado provocada por la crisis sanitaria. A partir de ahí comenzó una escalada que llevó el precio medio hasta los 12.487 euros en julio de 2022 y los 12.774 euros en julio de 2023, siempre según las cifras compartidas por Ancove. En 2024 se situó en 12.748 euros y en 2025 alcanzó los 13.044 euros. En julio de 2026 ha llegado a los 13.401 euros. La media de los siete primeros meses de 2026 se sitúa en 13.419 euros, 439 euros por encima de la registrada en el mismo periodo de 2025.

Es decir, el coche usado cuesta hoy unos 1.300 euros más que en julio de 2019, un incremento de alrededor del 11%. Después de la caída de 2020, la falta de coches nuevos y la menor disponibilidad de vehículos de ocasión provocó el fuerte encarecimiento de los últimos años y, ahora, parece que los precios se estabilizan. Una de las claves está en el tipo de coches que se están vendiendo: cada vez tienen más peso los vehículos usados más jóvenes.

Estos coches son, lógicamente, más caros porque incorporan tecnologías más modernas, mejores sistemas de seguridad y, en muchos casos, mecánicas electrificadas. Sin embargo, precisamente en este grupo se está produciendo una mayor contención de los precios, en parte forzada por la llegada de las marcas chinas y una oferta de coches nuevos más asequibles, lo que ayuda a frenar la subida del conjunto del mercado.

Uno de cada tres coches usados vendidos cuesta menos de 6.000 euros

Mientras tanto, los coches más antiguos siguen teniendo un peso enorme. Los turismos de más de ocho años representan el 64,3% de las ventas y tienen un precio medio de 11.132 euros. Su precio aumentó un 6,5% en julio respecto al mismo mes del año pasado. Los coches antiguos son todavía mayoritarios y son los que más se encarecen.

Pese al aumento del precio medio, el mercado de ocasión español sigue estando muy concentrado en los vehículos más baratos. En julio, el 22,1% de las transferencias correspondieron a coches de entre 0 y 3.000 euros, mientras que otro 12,1% se situó entre los 3.000 y los 6.000 euros. En conjunto, el 34,2% de todas las operaciones se realizaron con vehículos por debajo de 6.000 euros. Si se amplía el rango hasta los 10.000 euros, el porcentaje alcanza el 47,1%. Es decir, prácticamente uno de cada dos coches usados vendidos en España cuesta menos de 10.000 euros.

Sin embargo, también se aprecia un crecimiento de las operaciones en los tramos superiores. Las ventas de coches de entre 21.000 y 28.000 euros aumentaron un 4% interanual en julio, mientras que las de entre 28.000 y 36.000 euros crecieron un 6,9%. Los vehículos de más de 36.000 euros también aumentaron sus operaciones un 6,1%.

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El resultado es un mercado que está cambiando poco a poco. Los coches muy baratos siguen concentrando una parte importante de las ventas, pero pierden operaciones, mientras que los vehículos usados más recientes y de mayor precio ganan presencia.