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El DS N°8 resucita el mito de la ‘grande routière’ francesa en clave eléctrica

El nuevo buque insignia de la firma gala rinde homenaje a un siglo de innovación y confort encarnado por modelos como el Traction Avant o el 'Tiburón' para adentrarse en la era cero emisiones

El DS N°8 resucita el mito de la ‘grande routière’ francesa en clave eléctrica

El DS N°8 resucita el mito de la ‘grande routière’ francesa en clave eléctrica / DS

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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A diferencia del culto a la potencia bruta o la aceleración que muchas veces predomina en el automóvil de lujo de otros mercados, el concepto de la ‘grande routière’ francesa siempre ha situado el placer de viajar en el centro de la experiencia. 

Esta visión, cimentada en un confort impecable, un comportamiento dinámico intachable y un diseño audaz, encuentra su expresión más reciente en el DS N°8, el nuevo buque insignia de DS Automobiles que fusiona la elegancia de una berlina tradicional con la presencia de un SUV de última generación.

El DS N°8 resucita el mito de la ‘grande routière’ francesa en clave eléctrica

El DS N°8 resucita el mito de la ‘grande routière’ francesa en clave eléctrica / DS

Casi un siglo de innovación técnica y legado automovilístico

Este modelo culmina una estirpe de alta gama iniciada en 1934 con el Traction Avant, el automóvil que cambió las reglas del sector al imponer la tracción delantera y la estructura monocasco, convirtiéndose en el vehículo idóneo para recorrer la mítica carretera Nationale 7 hacia las playas del sur. Dos décadas después, en 1955, el DS "Tiburón" elevó este planteamiento a la categoría de arte gracias a su suspensión hidroneumática, su diseño futurista y un refinamiento a bordo que lo convirtió en el vehículo predilecto de los jefes de Estado.

La estirpe continuó en la década de los 70 con el SM, un gran turismo de altas prestaciones impulsado por un motor Maserati que demostró que el confort no estaba reñido con el dinamismo, y más tarde con el DS 5, un vehículo que introdujo una estética de inspiración aeronáutica y la primera tecnología híbrida de la firma.

El DS N°8 resucita el mito de la ‘grande routière’ francesa en clave eléctrica

El DS N°8 resucita el mito de la ‘grande routière’ francesa en clave eléctrica / DS

Eficiencia aerodinámica y electrificación de gran alcance

El nuevo DS N°8 proyecta toda esta herencia hacia la movilidad sostenible sin perder sus señas de identidad. Su carrocería ha sido esculpida por el viento para maximizar la eficiencia energética y garantizar el máximo silencio en el habitáculo, registrando un destacado coeficiente aerodinámico de 0,24.

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En el interior, el habitáculo eleva el savoir-faire galo para constituirse como un refugio de serenidad tecnológica. Equipado con una cadena de tracción 100 % eléctrica de última generación y una autonomía diseñada para recorrer largas distancias sin barreras, el DS N°8 reinterpreta la promesa histórica de la ‘grande routière’: llegar más lejos con más estilo, refinamiento y confort que nadie.

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