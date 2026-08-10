Los conductores de coches eléctricos no quieren volver a los de gasolina: así lo dice un estudio

Un estudio elaborado por la multinacional CDK en Estados Unidos ha preguntado a los conductores de coches eléctricos cómo de satisfechos se sienten con su compra y su vehículo y las respuestas confirman un cambio en las costumbres de movilidad.

Si bien la encuesta se ha realizado a 552 propietarios de vehículos eléctricos en EEUU, un país en el que se han retirado las ayudas federales a la compra de este tipo de motores, las conclusiones merecen un cierto análisis.

La principal es que la inmensa mayoría de quienes ya conducen un coche eléctrico no tiene intención de volver atrás. Según el estudio, el 90% asegura que su próximo vehículo también será eléctrico, un porcentaje que aumenta hasta el 94% entre los conductores que no pertenecen a la generación de los 'baby boomers'. En el extremo opuesto, solo un 1% afirma que volverá a comprar exclusivamente un coche de gasolina, una cifra muy inferior a la registrada en la edición anterior del estudio.

Ahorro y satisfacción al volante de un coche eléctrico

Esta fidelidad también se refleja en el grado de satisfacción. El 94% de los encuestados asegura estar satisfecho con su vehículo y el 85% considera que es el mejor coche que ha tenido. Además, nueve de cada diez propietarios ya lo han recomendado a familiares o amigos, un dato que refleja el elevado nivel de confianza que generan estos modelos entre quienes ya conviven con ellos.

El ahorro es otro de los aspectos que más valoran los conductores. El 87% afirma que el coche eléctrico le ha permitido reducir sus gastos respecto a un vehículo de combustión y los propietarios estiman que los costes de mantenimiento son, de media, un 39% inferiores.

La recarga sigue siendo un problema

Sin embargo, el estudio también pone de manifiesto que los principales problemas ya no están relacionados con el vehículo en sí, sino con la infraestructura de recarga. Más de seis de cada diez conductores aseguran haber sufrido algún inconveniente durante un viaje largo. Entre los más habituales figuran tener que esperar porque todos los cargadores estaban ocupados, encontrar puntos de recarga averiados o comprobar que la información mostrada por las aplicaciones no coincidía con la situación real.

De hecho, el 77% reconoce que planifica sus desplazamientos en función de la disponibilidad de cargadores, el 72% elige hoteles o alojamientos cercanos a puntos de recarga y el 88% considera que preparar un viaje con un coche eléctrico requiere más planificación que hacerlo con un vehículo de gasolina.

Otro de los datos que desmonta algunos de los temores habituales tiene que ver con la batería. Solo el 14% de los propietarios cree que tendrá que sustituirla durante la vida útil del vehículo y, entre quienes ya la han cambiado, la sustitución se realizó bajo garantía en todos los casos analizados por el estudio.

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En conjunto, el informe dibuja un escenario en el que quienes ya han dado el paso muestran altos niveles de satisfacción y fidelidad con el coche eléctrico. Al mismo tiempo, el estudio apunta que el gran desafío para la expansión de esta tecnología ya no reside tanto en mejorar los vehículos como en seguir desarrollando una red de recarga pública más amplia, fiable y eficiente.