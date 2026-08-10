4 consejos de la DGT para que disfrutes del eclipse de forma segura

El próximo miércoles 12 de agosto de 2026, al atardecer, España vivirá un hito astronómico, la Luna ocultará por completo el Sol. Al tratarse del primer eclipse total visible desde la Península desde 1912, y coincidir con la temporada de vacaciones, la DGT prevé una avalancha de desplazamientos por carretera que se solapará con el cambio de quincena y el festivo del 15 de agosto.

Ante este escenario extraordinario, el organismo ya prepara un dispositivo especial para gestionar los cientos de puntos de observación dispersos por el mapa español. La resolución de la DGT, publicada en el BOE, contempla medidas especiales de regulación del tráfico en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y la Comunidad Valenciana. Por otro lado, País Vasco, Cataluña y Navarra anunciarán pronto sus propias restricciones al tener las competencias transferidas.

La gestión de una avalancha de vehículos

A diferencia de las operaciones de tráfico habituales, donde los destinos están muy definidos, este evento dispersará a miles de conductores a lo largo de una franja muy amplia del mapa. La DGT diseña un plan que incluye restricciones temporales a los vehículos pesados en las vías más afectadas, señalización de itinerarios alternativos para evitar colapsos y habilitación de áreas específicas de estacionamiento.

El momento más delicado del dispositivo se vivirá justo después de que finalice el eclipse, cuando se produzca el regreso masivo y simultáneo de miles de vehículos a las carreteras principales. Las autoridades recuerdan que el peligro no solo estará en las retenciones, sino también en las distracciones: está terminantemente prohibido utilizar el teléfono móvil para grabar el fenómeno mientras se conduce, así como realizar paradas improvisadas en el arcén que puedan poner en riesgo la seguridad vial.

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