Medio siglo de la arquitectura transaxle, la innovación que transformó el rumbo de Porsche

A principios de la década de 1970, el centro de desarrollo de Porsche en Weissach se convirtió en el escenario de un giro radical dentro de la ingeniería automovilística. La firma alemana trabajaba en el desarrollo de un vehículo funcional de cuatro plazas con capó prolongado, líneas afiladas y un amplio portón acristalado posterior. Este proyecto rompía con el esquema del motor trasero tradicional e introdujo la arquitectura transaxle, caracterizada por ubicar el motor en el tren delantero y la caja de cambios en el eje posterior, unidos de forma rígida. Este concepto buscaba una distribución de pesos para combinar un comportamiento dinámico de primer nivel con una funcionalidad diaria.

Porsche 924 / coches.com

La iniciativa representó un punto de inflexión no solo en el apartado mecánico, sino también en el plano estratégico y cultural de la compañía alemana. Concebido inicialmente como una respuesta a las demandas de practicidad y espacio, el nuevo vehículo demostró que la identidad deportiva de la marca podía plasmarse en arquitecturas alternativas. La integración de esta arquitectura permitió inaugura una saga de automóviles que acompañó al emblemático 911 en el catálogo, salvaguardando la viabilidad económica del fabricante durante un periodo de profunda transformación en el sector de la automoción.

El origen del Porsche 924

El nacimiento del Porsche 924 se remonta al proyecto EA 425, un encargo original de Volkswagen a la firma. Para el equipo de diseño liderado por Harm Lagaaij y Anatole Lapine supuso un lienzo en blanco al no existir antecedentes deportivos similares en la gama de Volkswagen. No obstante, las pautas técnicas exigían utilizar componentes de gran serie para optimizar costes y adaptar la producción. Este enfoque buscaba replicar la filosofía del previo Porsche 914 de los años 60, aunque con un salto de calidad en ingeniería y prestaciones.

Sin embargo, la crisis y los cambios estratégicos en la directiva de Volkswagen llevaron a la cancelación del proyecto a favor de otros modelos como el Scirocco. Ante esto, Porsche compró los derechos del diseño y asumió los costes de desarrollo para lanzarlo bajo su propia insignia. Con muy pocas modificaciones sobre la propuesta original, ya que el proyecto se encontraba en una fase muy avanzada, el 924 vio luz como un Porsche de pleno derecho.

Mecanica Porsche 924 / coches.com

El éxito de una apuesta arriesgada

El rendimiento del 924 confirmó desde el primer momento las ventajas del esquema transaxle. Al situar la caja de cambios sobre el eje trasero, el reparto de pesos quedaba prácticamente equilibrado entre ambos ejes, lo que se traducía en una gran estabilidad a alta velocidad, resistencia frente al viento lateral y un paso por curva preciso y predecible. Esta misma arquitectura se adoptó también en otros modelos de la época, como el 928, y se mantuvo en la posterior saga formada por los 944 y 968.

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Porsche 968 / coches.com

Entre 1976 y 1988 se fabricaron más de 150.000 unidades del 924, una cifra que confirma el acierto de una apuesta que inicialmente fue recibida con escepticismo. Con el paso de los años, el modelo ha dejado de verse como “el porsche para pobres”, para ser reconocido como un deportivo ligero, equilibrado y técnicamente innovador, que abrió uma nueva etapa para la marca.